En soufflant ses 95 bougies mardi, Lou Billinkoff a fait le voeu de devenir le Canadien le plus rapide de sa classe d’âge.

« Jusqu’à présent, je courais dans la catégorie d’âge des 90-94 ans, et ils vont beaucoup plus vite [que les plus de 95 ans]! », s’amuse-t-il.

Lou Billinkoff n’était pourtant pas destiné à battre des records sur les pistes, puisqu’il ne s’est mis à la course qu’à l’âge de 89 ans, alors qu’il se remettait d’une crise cardiaque.

« Avant cela, je n’avais jamais mis les pieds sur une piste ni joué à aucun sport. J’étais très mauvais en sport, personne ne voulait de moi dans son équipe », se souvient-il avec humour.

Le record du Canada en ligne de mire

Mais pour tout ce qui a trait aux records, le Winnipégois est très sérieux, et s’entraîne consciencieusement pour le Championnat par catégorie d’âge qui se déroulera le 26 et 27 juin à l’Université du Manitoba.

Le sprinteur semble avoir toutes ses chances, lui qui est capable de courir le 100 mètres en 28,29 secondes : au Canada, le record dans la catégorie d’âge de 95 à 99 ans est d’une minute et 18 secondes.

Peut-être pourrait-il même battre le record du monde des 95-99 ans, détenu selon le site World Masters Rankings par le Thaïlandais Sawang Janpram, âgé de 98 ans, avec un temps de 25,10 secondes.

Avec des informations de Holly Caruk