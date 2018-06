Le pho-rito

Le Pho-rito: mi-burrito, mi-soupe pho. Photo : Calgary Stampede

Si une soupe pho avait un enfant avec un burrito : ça ferait le pho-rito!

La glace au charbon

Une coupe de crème glacée à la noix de coco et au charbon actif. Photo : Calgary Stampede

Cette crème glacée à la noix de coco est infusée au charbon actif. À la fois froid et fumant.

Des insectes au menu

Un sandwich au fromage fondant et une pomme caramélisée relevés aux criquets. Photo : Calgary Stampede

Les plus audacieux auront l'occasion de goûter à un « grilled cheese » et à une pomme trempée dans du caramel, le tout agrémenté de grillons croquants.

Le vin et fromage

Un cadeau frit à saveur de vin, accompagné de fromage fondu et d'une gelée au vin rouge Photo : Stampede de Calgary

À mi-chemin entre une soirée vin et fromage et une poutine se trouve cet étrange met. Un gâteau trempé dans le vin puis frit dans l'huile, le tout recouvert de fromage fondu et servi avec une gelée au vin rouge.

Les « huîtres des prairies »

Des « huîtres des prairies » recouvertes de crème et d'une compote de bleuet Photo : Stampede de Calgary

« Huître des prairies » est un euphémisme employé pour désigner des testicules de boeuf. Ceux-ci sont évidemment frits dans l'huile puis recouverts de crème et d'une compote de bleuets. Coeurs sensibles s'abstenir!

Burger de Kangourou

Un burger à la viande de kangourou Photo : Stampede de Calgary

Qui a dit que Calgary était la capitale du boeuf?

Soupe de tête de chèvre

Une soupe de tête de chèvre Photo : Stampede de Calgary

Pourquoi s'arrêter aux testicules quand la tête peut servir de base au bouillon d'une soupe? Cette généreuse soupe contient aussi des légumes et des dumplings.

Calmar entier frit

Ce calmar frit entier a de quoi nourrir plus d'une personne. Photo : Stampede de Calgary

Probablement le plat le plus intimidant, ce calmar vient avec sa tête et ses tentacules. De quoi en rassasier plus d'un.

Des beignets chocolatés au bacon frit

Un beignet au chocolat, bacon et beurre d'arachide Photo : Stampede de Calgary

Si vous pensez à un aliment, il est presque certain que quelqu'un au Stampede a déjà tenté de le faire frire. Dans ce cas, il s'agit de beurre d'arachide enrobé de chocolat, enrobé de bacon, enrobé de pâte, frit dans l'huile et recouvert de sucre. Entrée ou dessert? À vous de choisir.