Un texte d’Eve Caron

Andrea Horwath cite l’horaire chargé d’un premier ministre pour expliquer ses propos.

Elle dit avoir tenté d’apprendre le français dans le passé, mais n'y est pas parvenue.

« J’ai trouvé ça difficile de consacrer du temps à cela. Je ne sais pas si en devenant première ministre, j’aurais beaucoup de temps pour faire mieux. »

Elle souligne que son équipe compte des candidats francophones, dont Alex Felsky, qui était à ses côtés à Brantford.

Et Doug Ford, lui?

« Je me demande si Doug Ford parle français. Je soupçonne que non », dit-elle en français.

Lors de la course à la direction du Parti progressiste-conservateur en février, Doug Ford avait affirmé à Radio-Canada qu’il comptait apprendre le français afin de communiquer avec les Québécois.

« C'est important de communiquer avec une autre partie du pays qui parle le français. J'aime le Québec. J'aime les Québécois; ils sont passionnés. Je les aime à cause de leur passion », avait-il déclaré en mars.

Par courriel, une porte-parole du Parti progressiste-conservateur a déclaré mardi que Doug Ford s’engageait à apprendre le français, sans préciser comment.

Des engagements envers la communauté

Bien qu’Andrea Horwath « regrette » le fait qu’elle ne puisse pas s’exprimer dans la langue de Molière, elle promet de ne pas laisser les francophones pour compte.

Elle s’engage à ce que les Franco-Ontariens reçoivent « tous les services et tout le soutien nécessaire non seulement pour participer à la vie civique en Ontario, mais aussi pour célébrer et faire croître la culture francophone ».

Le NPD s’est notamment engagé à revoir la Loi sur les services en français et à « amorcer le processus de création de l’Université de l’Ontario français ».

En entrevue à l’émission Y a pas deux matins pareils mardi, la chef libérale Kathleen Wynne, qui parle français, a déclaré qu’il est possible de comprendre les enjeux francophones même si l'on ne parle pas français, mais que pour elle, le français est une « priorité ».