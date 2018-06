Le nombre de plaintes avait atteint le nombre record de 8318 en 2017. L’hiver dernier, ce triste record a fondu comme neige au soleil pour se situer à 3727 plaintes, une réduction de 56 %.

Selon les fonctionnaires municipaux, le respect de la période prescrite pour le déneigement dans la majorité des secteurs est un des facteurs expliquant la baisse des plaintes.

Mais si le nombre de plaintes a chuté, les opérations de déneigement, elles, ont coûté plus cher.

Le dépassement de coûts pour la municipalité est de l’ordre de 2,6 millions de dollars.

Ce troisième déficit consécutif fait dire à certains élus, comme Louise Boudrias qu'il est peut-être temps de revoir le budget de déneigement.