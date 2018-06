Le sergent Peter Leon a indiqué que la PPO travaillait avec la Sûreté du Québec, ainsi qu'avec les policiers de Montréal et de la région ontarienne de York afin de retrouver les animaux.

Un lémurien qui avait été dérobé avec les autres bêtes a été ramené au zoo, mardi après-midi, après avoir été retrouvé dimanche matin dans une cage abandonnée sur le bord d'une route au Québec, selon M. Leon.

D'après la police, JC le lémurien, ainsi que Stanley la tortue et Agnes le gibbon, ont été volés au Elmvale Jungle Zoo, au nord-ouest de Barrie, en fin de journée le 28 mai, ou au début de la journée du 29 mai.

Un jeune homme de 21 ans originaire d'Ottawa et un autre âgé de 20 ans de Mount Albert ont été arrêtés, vendredi, et accusés d'entrée par effraction et de vol de plus de 5000 $.

Dans une vidéo diffusée mardi, M. Leon dit que les propriétaires du zoo sont particulièrement inquiets pour le gibbon, qui a besoin de la compagnie de ses semblables, sans quoi il pourrait déprimer et arrêter de manger.