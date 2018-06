Elles attaquent de derrière ou de côté et peuvent causer des blessures mineures aux passants. Selon le président du refuge, Jacques Sirois, c'est à cette époque de l'année que les corneilles mâles et femelles fouillent dans les ordures pour nourrir leurs petits qui viennent de sortir du nid.

Cette chasse à la nourriture se fait parallèlement à une chasse aux humains ou aux animaux qui s'approchent de trop près des oisillons.

Les attaques de corneilles créent inévitablement une frénésie et de la peur dans certains quartiers. Des habitants peuvent même se faire charger à répétition, affirme M. Sirois. Si cet oiseau, relativement petit, ne cause pas de blessures graves, il importe tout de même d’y aller avec prudence. La corneille est un des oiseaux les plus intelligents et donc un adversaire coriace et persistant.

On dit aux gens de ne pas harceler les corneilles parce qu’elles nous reconnaissent personnellement. Alors, si vous leur faites la vie dure, elles vont vous faire la vie dure aussi. Jacques Sirois, président, Refuge d’oiseaux migrateurs du port de Victoria

Cette période de chasse à l’humain dure environ un mois, jusqu’à ce que l’oisillon soit assez grand pour voler de ses propres ailes.

La carte interactive CrowTrax Photo : giscourses.net

À Vancouver, une carte interactive baptisée CrowTrax permet aux victimes d'inscrire les détails de leur mésaventure et de mieux localiser les corneilles en ville.