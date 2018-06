Un texte de Laurent Pirot

Pour l'instant, trois candidats, dont Stephen Mandel, ont déjà reçu l’investiture du parti et une dizaine d’autres associations de circonscription ont officiellement annoncé qu’elles désigneront leur candidat d’ici au mois de septembre.

Le chef du parti assure que le travail de recrutement est bien engagé ailleurs et que des personnes sérieuses se sont fait connaître dans une cinquantaine de circonscriptions au total.

Des investitures peu courues

Élections Alberta a enregistré des déclarations officielles de candidatures de la part de militants venus de 27 circonscriptions. Dans toutes sauf une, il n’y a qu’un candidat déclaré, ce qui semble indiquer qu’un nombre limité de personnes envisagent de se présenter pour le Parti albertain.

Le parti souhaite être représenté par un candidat dans chacune des 87 circonscriptions, l’an prochain, contre seulement 34 aux dernières élections, en 2015. Il reste des circonscriptions dans lesquelles le parti doit créer une association locale.

On a beaucoup de travail à faire encore. Kara Levis, candidate à l’investiture pour le Parti albertain

Sur le terrain, les militants qui font du porte-à-porte doivent mieux faire connaître le parti, dit Kara Levis, candidate déclarée à l’investiture dans Calgary-Klein. « Beaucoup de personnes ont besoin de plus de renseignements », explique-t-elle.

Elle affirme tout de même que ses discussions avec les électeurs sont aisées et que beaucoup d'entre eux apprécient le fait que le parti se présente comme une solution de rechange aux néo-démocrates et aux conservateurs.

Les autres partis ont eux aussi commencé à préparer les prochaines élections. Les néo-démocrates, au pouvoir, et le Parti conservateur uni ont investi chacun 4 candidats pour les élections de 2019. Il y a moins de 20 candidats déclarés pour les investitures pour le NPD, et plus de 170 pour le PCU.