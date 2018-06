André Fortin, député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) souhaite la création d'un bureau afin de coordonner le travail de la Ville de Gatineau, de la Société de transport de l'Outaouais (STO) et de son ministère au sujet de la création d'une voie de train léger dans l'ouest de la Ville.