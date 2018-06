La phase II du projet s’étend sur une distance de 4,2 km entre la route 108-143 et la route 108 à la hauteur du chemin Spring et représente la pièce maîtresse du projet de construction de l’autoroute 410 qui permettra de contourner le noyau urbain de l’arrondissement de Lennoxville par le sud, souligne le MTQ.

La première phase de la construction de l'autoroute 410, qui s'est échelonnée de 2010 à 2015 pour relier le boulevard de l'Université à l'intersection des routes 108 et 143, a coûté plus de 166 millions de dollars, selon le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.