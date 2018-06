Chez toutes les personnes contactées, un consensus ressort : les structures sportives sont en place pour que les jeunes puissent s'épanouir et vivre une expérience positive. « Il faut que tout le monde puisse se sentir en sécurité et avoir une belle expérience avec le sport », lance Gabriel LeBlanc, directeur général d'Athlétisme Nouveau-Brunswick.

On parle de vérifications judiciaires. Au niveau national, on a établi un commissaire qui est indépendant du sport. C'est quand même une petite communauté, alors c'est important d'avoir quelqu'un d'indépendant pour protéger les possibles victimes ou même ceux qui se font accuser. Pour nous c'est important de suivre ces politiques-là et de les mettre en vigueur. Gabriel LeBlanc, directeur général d'Athlétisme Nouveau-Brunswick

Hockey NB à l'avant-garde

Pour Hockey Nouveau-Brunswick, la sécurité des joueurs est la priorité, tant sur la surface de jeu qu'à l'extérieur de l'aréna. Membre de Hockey Canada, Hockey Nouveau-Brunswick doit suivre les directives de l'organisation nationale.

Hockey Canada et ses membres ont été à l’avant-scène en développant d’excellents outils éducatifs et pédagogiques au début des années 1990 pour encourager la prévention de l’intimidation, du harcèlement et des mauvais traitements ainsi que leur dénonciation. Nic Jansen, directeur général de Hockey Nouveau-Brunswick

Nic Jansen, le directeur général de Hockey NB, affirme que tous les bénévoles de l'organisation « doivent se soumettre à une vérification de leurs antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et à une vérification de leur casier judiciaire tous les trois ans. »

Le Nouveau-Brunswick compte quelques programmes de hockey féminin, mais à l'heure actuelle aucun d'eux n'est obligatoire pour les joueuses. Photo : Gracieuseté de Curtis Martin

C'est le cas de la plupart des organisations sportives contactées. Au club de patin de vitesse Les Lames d'or, à Dieppe, on fait également une vérification des antécédents judiciaires des entraineurs pour assurer la sécurité des athlètes.

Même son de cloche du côté du programme sportif de l'école Mathieu-Martin, à Dieppe. Luc LeBlanc, le directeur athlétique de Mathieu-Martin, ajoute que les entraîneurs et bénévoles doivent aussi prendre connaissance de la politique 701 de l'école, qui met l'emphase sur la protection des élèves.

La règle de deux

Une méthode efficace qui revient sous plusieurs noms, mais communément appelée « la règle de 2 » demande qu'un adulte ne soit jamais seul avec un jeune. On tente toujours d'être au moins deux adultes pour éviter des situations négatives.

Cette méthode sera utilisée par les bénévoles et adultes accompagnateurs lors de la finale des Jeux de l'Acadie à la fin du mois de juin, à Miramichi, où on ne plaisante pas avec la sécurité des quelques 300 élèves participants.

Les 1200 participants sont réunis au Centre Grant-Harvey, à Fredericton pour la cérémonie de clôture des Jeux de l'Acadie 2017. Photo : Radio-Canada/Vincent Lehouillier

Mylène Ouellet-LeBlanc, la directrice générale de la Société des Jeux de l'Acadie, explique qu'en plus des vérifications, on demande aussi aux bénévoles de fournir une attestation qu'ils ont le droit de passer du temps en présence d'enfants.

« Les dortoirs sont séparés en fonction du sexe et on fait en sorte que chez les filles ce soit une femme qui soit la surveillante et que ce soit un homme du côté des garçons. »

Politique établie à l'U de M

Du côté de l'Université de Moncton, les sports universitaires doivent s'aligner avec la politique anti-abus et anti harcèlement de l'institution.

L'équipe de soccer féminine des Aigles Bleues Photo : Radio-Canada/Stéphane Bénard

Politiques requises pour être membre de Sport N.-É.

Chez Sport Nouvelle-Écosse, on demande aux organismes qui veulent être membre d'avoir en place une politique anti-abus et anti-harcèlement. « Nous recommandons fortement des vérifications judiciaires pour les bénévoles », affirme Jamie Ferguson, le directeur général de l'organisme.