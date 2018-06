Le projet, qui vise à construire les écoles du futur, comprendra trois volets, soit l'environnement physique, les saines habitudes de vie et l'alimentation.

Plus de 3 millions de dollars seront investis pour rénover l’établissement scolaire situé au centre-ville de Chicoutimi.

L’école devait déménager, mais grâce à l’annonce de mardi, son avenir est assuré.

« Je sais qu’il y a des gens à l’intérieur qui sont dévoués puis les enfants sont importants et on voulait leur donner le meilleur environnement. C’est un défi en soi parce qu’on aurait pu la relocaliser, mais le défi c’est de prendre le milieu où elle est et de lui donner une valeur ajoutée », explique Pierre Lavoie

La direction de l’établissement était très heureuse d’avoir été sélectionnée. Elle souhaite poursuivre sa mission de faire bouger les jeunes.

« Ce que ça va changer, c’est toute l’amélioration du milieu de vie qu’on veut mettre en place, c’est un projet qu’on a depuis plusieurs mois. On pense à beaucoup de réorganisation; on manque d’espace », souligne Karine Lavoie, directrice de l’école.

Un comité sera formé pour mettre en place le Lab-École.

Au total, sept écoles de la province ont été sélectionnées.

Le gouvernement Couillard investira 60 millions de dollars pour mener à terme les sept projets.

Lab-École est parrainé par Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibeault.