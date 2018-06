Diplômée du Studio 58 à Vancouver, Émilie Leclerc collabore régulièrement avec le Théâtre de la seizième (Unité Modèle, Bonjour là, Bonjour). Artiste bilingue, elle joue aussi sur les scènes anglophones et fait partie de la communauté théâtrale de Vancouver.

Le prix lui permettra de mener à bien un projet d’écriture inspiré du légendaire face-à-face entre le soldat Patrick Cloutier et le « warrior » Anishinaabe, Brad Laroque, pendant la crise d’Oka, en 1990. Dans son projet intitulé Ré/Vision, Émilie Leclerc s'interroge sur l’incompréhension qui existe encore envers les peuples autochtones.

Émilie Leclerc s’est dite très reconnaissante et honorée d’avoir remporté le prix Roland-Mahé. « Ce prix va me permettre de me concentrer sur ma nouvelle création qui traite du rapport entre image et identité », a-t-elle expliqué.

Cette nouvelle pièce va explorer mon propre bagage génétique métis à partir de l'image emblématique de la crise d'Oka. Émilie Leclerc, comédienne

Selon la comédienne, ce prix lui permettra de passer à l’étape de recherche et d'écriture de son projet dans laquelle elle sera accompagnée de l'auteure et dramaturge Mishka Lavigne.

Le prix RolandMahé, accompagné d’une bourse de 5000 $, lui a été remis par Esther Duquette, directrice artistique et générale du Théâtre de la seizième lors d’une cérémonie, le 2 juin, à Québec, durant le Festival international de théâtre de Québec.

Cinq autres artistes francophones qui travaillent en milieu minoritaire ont également été récompensés durant cette cérémonie.