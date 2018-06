Un texte de Joane Bérubé

Un glissement de terrain survenu en mai avait obligé la Ville à réévaluer la sécurité du chemin qu’emprunte une vingtaine de résidents pour se rendre à leur résidence ou à leur chalet.

La Ville avait construit l'an dernier un muret pour protéger la route Photo : Radio-Canada

Après avoir envisagé différentes options, dont l’expropriation des résidents, la Ville a finalement opté pour l’aménagement d’un nouvel accès. La Ville a présenté cette option lors d’une rencontre avec les résidents en mai. « On a senti vraiment un attachement profond au secteur. Les gens veulent rester », indique le maire de Matane, Jérôme Landry.

Le ministère de la Sécurité publique devrait dédommager la Ville pour une partie des coûts du projet, selon l’évaluation municipale des résidences.

Le reste de la facture des travaux sera payée à 50 % par les contribuables matanais et à 50 % par la vingtaine de propriétaires de résidences ou de chalets. « Un montant minime pour les citoyens, mais relativement important pour les résidents du secteur », commente M. Landry.

Les maisons du secteur sont situées dans le boisé près de la rivière Photo : Radio-Canada

La facture sera également partagée par les 20 résidents plutôt qu’établie en fonction de l’évaluation municipale. « On trouvait, explique le maire, que c’était plus juste pour tout le monde et ça permettait vraiment de s’assurer que les citoyens embarquaient dans le projet. »

En bordure de rivière à 4 km du centre-ville

Résident depuis plusieurs années dans le secteur de la Ballade, tout au bord de la rivière, René Ouellet, se dit satisfait de la solution avancée par la Ville. « Ça va être assez bien. L’hiver, ils nous ont dit qu’ils ouvriraient le chemin jusqu’en bas. Ça ne nous coûte pas trop cher et tout le monde est content »,dit-il.

Même s’il est en zone inondable, M. Ouellet se dit privilégié de pouvoir demeurer dans ce qu’il appelle « son petit paradis ».

La Ville a effectué des tests pour évaluer où sera construit le chemin Photo : Radio-Canada

Le chemin de contournement partira près de l’entrée du camping municipal de la Rivière Matane, contournera la pente pour aller rejoindre la rue Louis-Dubé. La Ville a effectué des tests de sols au cours des dernières semaines.



Cette annonce sonne par contre la mort du projet d’une piste cyclable qui aurait relié le parc des Îles au camping de Matane jusqu’à la route 195 en passant par la passerelle René-Lavoie. Tout ça aurait ainsi permis aux amateurs de longer les deux rives de la rivière Matane.

La station de pompage de l'usine de pâte Rayonnier est située juste en face des terrains de la Ballade et les canalisations traversent tout le secteur. Photo : Radio-Canada

Le chemin actuel continuera cependant d’être utilisé par l'usine de pâte Rayonnier qui possède une servitude afin d’accéder au terrain où passe la ligne électrique de la station de pompage et les tuyaux de l’eau qui alimentent l’usine.