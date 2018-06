Les derniers détails sont toujours en cours de négociations, mais une entente semble imminente après plusieurs mois de discussions difficiles.

« Effectivement, les discussions ont bien progressé et on espère bien pouvoir faire l'objet d'une annonce très bientôt », confirme Frédérik Boisvert, porte-parole du chantier maritime Davie.

Frédérik Boisvert, porte-parole du chantier Davie (archives) Photo : Radio-Canada

« On est en attente et on est prêts pour amorcer des travaux de conversion des brise-glaces le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

L'accord permettrait à l'entreprise de convertir trois navires de taille moyenne qui seraient ensuite vendus à la Garde côtière. Il n'y aurait cependant pas d'entente pour l'une des principales demandes de la Davie, soit la conversion d'un brise-glace de grande taille.

« Évidemment, on laisse le soin au gouvernement d'annoncer quelque chose », conclut Frédérik Boisvert.