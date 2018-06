Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Il a suffi d'une seule visite à la maison des jeunes La Lucarne pour que Nelson Gagnon propose ce projet de financement à la coordonnatrice, Cindy Desrosiers. Jusqu’à présent, l’homme de 56 ans a complété 310 tours du Parc des Îles, ce qui représente 375 kilomètres, soit plus de 30 % de son objectif final.

À Matane, si on veut que les jeunes aient un endroit, un port d’attache pour naviguer dans la vie, la maison des jeunes c’en est un. Nelson Gagnon, conseiller municipal du district 3 de la Ville de Matane

L'équipement de Nelson Gagnon qui s'est donné le défi de parcourir 1200 kilomètres en patin à roues alignées Photo : Radio-Canada

L'importance d'une maison des jeunes dans la communauté

La coordonnatrice de la maison des jeunes, Cindy Desrosiers, affirme que le sous-financement de l’organisme ne permet pas de réaliser sa mission à 100 %. Les besoins sont criants pour cet organisme qui compte plus de 130 membres.

Cindy Desrosiers, coordonnatrice à la maison des jeunes La Lucarne à Matane Photo : Radio-Canada

La maison des jeunes c’est un milieu volontaire, on a des confidences. On peut être la voix des jeunes. » Cindy Desrosiers, coordonnatrice à La Lucarne

Oeuvrant depuis une dizaine d'années au sein de l'organisation, Mme Desrosiers explique qu'une maison des jeunes devrait fonctionner avec 350 000 $ par années. « Présentement, on fonctionne avec à peu près 130 000 $. »

Une deuxième maison

Pour Gabrielle Auclert, qui fréquente La Lucarne depuis qu'elle a 12 ans, la maison des jeunes représente l'émancipation. « J’ai toujours eu de la misère à m’extérioriser. À la maison des jeunes, il y a toujours des animateurs ici. Il y a moyen de se découvrir, de s’identifier », souligne-t-elle.

Une maison des jeunes, on n’a pas le choix d’avoir ça dans une ville Gabrielle Auclert, bénévole à La Lucarne

Cette Matanaise âgée de 20 ans est désormais bénévole et s'implique auprès des jeunes qui gravitent autour de l'établissement. « Dès que tu as un problème, tu peux venir en parler. C’est un moyen pour les jeunes de se découvrir, de relaxer et de bien aller. »

24 heures sur des roues

Le 15 juillet prochain représente le point culminant de cette campagne de financement. Nelson Gagnon conclura son défi de mille tours du Parc des Îles lors d’un 24 heures en patins à roues alignées.