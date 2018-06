Un texte de Patrick Bergeron

À la suite de la marche citoyenne pour sauver l'aréna Jacques-Dubé, qui a eu lieu dimanche, le député a souligné que, selon lui, les résidents des secteurs Cabano et Notre-Dame-du-Lac semblaient plus que jamais divisés.

Jean D'Amour croit qu'il est important que les élus locaux statuent sur ce qu'il adviendra de l'aréna Jacques-Dubé.