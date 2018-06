Un texte de Jonathan Lavoie



Ni l'employeur ni le syndicat n'ont voulu en dévoiler davantage sur les gestes reprochés aux salariés.

« Pour nous, on a fait ce qu'on avait besoin de faire et on a essayé d'être le plus juste possible. Le dossier est clos », a commenté le directeur général du Château, Robert Mercure, lors d'un bref entretien téléphonique.

Le président du syndicat des salariés du Château Frontenac, Vincent Caron, a de son côté indiqué qu'une enquête interne était en cours. « Il faut prendre le temps de s'assoir avec chaque salarié et de faire notre travail syndical comme il se doit. »

Il précise que chaque cas est unique et doit être analysé en profondeur avant de décider si le congédiement sera contesté au moyen d'un grief.

Silence des employés

Sur place, à l'heure du déjeuner mardi, aucun employé n'a voulu commenter la situation.

Une note interne a d'ailleurs été envoyée le jour même à certains employés du Château Frontenac pour leur rappeler leur obligation envers les médias.

Le mémo, dont Radio-Canada a obtenu copie, est signé par la directrice régionale Francine Gauthier.

« Nous vous rappelons qu'il est interdit aux collègues de parler avec un média, peu importe la nature de la demande, à moins qu'une autorisation préalable ait été donnée », peut-on lire dans le document.

Malgré la quinzaine d'employés congédiés, le directeur général Robert Mercure n'anticipe pas de pénurie de main-d'oeuvre pour la saison estivale qui approche à grands pas.

« On n’est pas inquiet à cause de ce dossier-là en prévision de la haute saison, on est en processus d'embauche », laisse-t-il savoir.

Avec la collaboration d'Édith Hammond