Un texte de Michaële Perron-Langlais

« Il y a vraiment un déséquilibre entre l’argent qui est investi dans le marketing et l’argent qui est investi dans l’organisation et les activités de BC Parks », soutient le guide d’aventure et membre de l’équipe de sauvetage de Lions Bay, François-Xavier Gagnon.

Dans son dernier budget, la province a accordé 52,6 millions de dollars à Destination British Columbia, la société d’État responsable du marketing touristique de la province.

Pour la même période, le budget de fonctionnement de BC Parks est de 40,4 millions de dollars.

« La province met tellement d’argent dans Destination BC pour attirer des gens de partout à travers le monde et pour leur donner envie d’aller visiter les parcs et les sentiers que ces sites deviennent surutilisés », affirme Steve Jones, candidat aux dernières élections pour le conseil d’administration de Mountain Equipment Co-op.

Le manque de financement fait qu’on promet les plus beaux parcs, les plus beaux sentiers, le supernaturel de la Colombie-Britannique, et les gens arrivent ici, et ils [finissent par être] déçus parce que c’est rempli de monde. François-Xavier Gagnon, guide d'aventure et membre de l'équipe de sauvetage de Lions Bay

François-Xavier Gagnon cite l’exemple de Joffre Lakes, un des parcs les plus populaires de la province.

« Il y a des super beaux lacs, mais les gens arrivent là et il y a 400 personnes, des poubelles partout, dit-il. On essaie de se garer, la police nous dit qu’on ne peut pas se garer, c’est le bordel. »

L'accessibilité du parc Joffre Lakes fait en sorte que le sentier est très achalandé Photo : RADIO-CANADA/Julie Landry

Toutefois, selon le codirecteur général du groupe environnemental Wilderness Committee, Joe Foy, cela ne signifie pas pour autant que la province devrait diminuer les sommes investies dans la promotion des parcs provinciaux.

« Je ne crois pas qu’il y ait trop de gens qui sont attirés par nos parcs, dit-il. Nous devons avoir une industrie touristique basée sur les plaisirs de la nature et nous voulons que les habitants de la province puissent profiter de nos parcs. Mais il faut être conséquent et investir dans des infrastructures qui peuvent accueillir un grand nombre de visiteurs. »

Plus de sites pour plus de visiteurs

Joe Foy et François-Xavier Gagnon considèrent tous les deux que le principal problème est la concentration des visiteurs sur un nombre de sites limité.

« On pompe les touristes, on les fait venir ici, mais on n'a rien de l’autre côté à leur offrir. On les envoie tous sur le Chief à Squamish, à Joffre Lakes, à Garibaldi Lake et à Whistler, mais la Colombie-Britannique, c’est plus que ça », dit François-Xavier Gagnon.

« La solution, c’est d’aménager plusieurs sites, de les faire connaître et de les rendre accessibles, surtout pour les familles, avance Joe Foy. Cela permettrait de répartir un peu les visiteurs. »

Le gouvernement de la Colombie-Britannique prévoit créer 1900 nouveaux sites de camping d’ici 2022, ce qui est insuffisant, selon le Wilderness Committee, qui considère qu’il faudrait encore plus de terrains de camping, de sentiers, de gardes forestiers et de centres d'interprétation.

En ce moment, avec la popularité de la nature, ce serait un bon moment pour réfléchir sérieusement aux façons de lier le développement économique, l’industrie touristique et le système des parcs provinciaux. Je pense que le désir qu’ont les gens d’être dans la nature représente une véritable occasion. Joe Foy, codirecteur général du Wilderness Committee

Joe Foy croit qu'en accordant le financement et les outils nécessaires aux organismes responsables de la gestion des parcs, il serait possible de faire profiter le maximum de gens de la nature, tout en protégeant la biodiversité de la province.

Protéger la nature

Le manque d’infrastructures pousse les visiteurs à s’aventurer hors des sentiers et des aires de camping désignés, ce qui a « un effet pervers et destructif sur la nature », selon François-Xavier Gagnon.

Afin de protéger la faune et la flore, le Wilderness Committee est d’avis qu’il faut plus de parcs protégés dans la province.

« Si nous avons plus de parcs gérés par des professionnels pour protéger la nature, nous serons en mesure de protéger les espèces menacées, tout en ayant une bonne industrie touristique », conclut Joe Foy.