Nom : Alejandro Montero, architecte et entrepreneur-général

Âge : 46 ans

Combien de sortie(s) en kayak aviez-vous faites avant de vous lancer dans le défi? En mer, aucune.

En quelle(s) année(s) avez-vous participé au défi? 2016 et 2017.

Entrevue réalisée par Martine Côté et Andréanne Plante

Pourquoi aviez-vous décidé de participer au Défi Kayak?

Pour deux raisons. La première, parce que voyager entre Montréal et Québec, par la voie maritime, par notre majestueux fleuve Saint-Laurent, c’est inspirant. En fait, c’est vraiment ce qui fut l’appel pour moi. On voyage Montréal-Québec tellement souvent par la 20 ou par la 40, mais très rarement par le fleuve! Pourtant, c’est l’artère majeure de notre civilisation. C’est par ici que l’européanisation de l’Amérique du Nord a commencé. Le fait de voguer sur les mêmes eaux en petites embarcations a quelque chose de magique. Et surtout, ça nous permet de mieux le connaître! On l’aime, notre fleuve, mais on ne le connaît pas!

Je suis natif de Montréal et j’habite Québec depuis près de 20 ans. Je me considère comme citoyen des deux villes. Partir du centre-ville de Montréal pour me rendre à Québec, relier mes deux villes, c’est aussi symbolique comme périple.

La deuxième raison, c'est simplement pour relever le défi, pour connaître mes capacités et pour voir jusqu’où je pouvais aller.

Pourquoi croyez-vous en la mission de Jeunes Musiciens du monde?

Je n’ai jamais suivi de cours de musique de ma vie. Et bien que je fausse et que mon oreille soit complètement incapable de reconnaître le « do » du « la », la musique me fascine. C’est une langue qui me parle, mais que je suis incapable de parler moi-même!

La mission de Jeunes Musiciens du monde, celle d’enseigner la musique aux jeunes à risque, leur permet de s’exprimer à travers ce médium. J’aurais bien aimé, moi aussi, avoir cette opportunité étant jeune.

Que retenez-vous de votre aventure?

Le temps passe vite, quatre jours sont si vite passés. Enfin, c’est que pour la durée de l’épreuve, on demeure dans le présent. C’est une magnifique aventure, un défi entrepris par des gens positifs.

Racontez-nous une anecdote cocasse...

En arrivant l’année dernière à Louiseville, dans le lac Saint-Pierre, les vagues nous brassaient tellement que j’ai été pris avec le mal de mer et j’ai vomi!!!

Qu'avez-vous trouvé le plus difficile?

Apprendre à pagayer en tandem avec un inconnu. Le tandem, ça prend de la pratique!

Quel moment restera à jamais gravé dans votre mémoire?

Franchir le lac Saint-Pierre. C’est mon segment préféré du Défi. Et apercevoir au loin le pont Laviolette de Trois-Rivières, et avancer, petit à petit, le voir s’agrandir et finalement, après des heures, passer en dessous. Quel sentiment d’accomplissement!

Quels conseils nous donnez-vous?

Définitivement de suivre le cours de Kayak I avec Formation Kayak Québec!