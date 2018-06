Les citoyens qui résident à l'est du boulevard Pierre-Ouellet sont donc encore alimentés par l'ancien réseau qui puise l'eau du lac à La Chasse. Les résidents du secteur Ouest de la ville ont accès à l'eau filtrée et traitée depuis le 26 avril.

Le coordonnateur aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, ne sait pas quand la population du secteur Est aura accès à l'eau filtrée et traitée par la nouvelle usine.

« Tant qu'on n'aura pas une certification, qu'on n'obtiendra pas une garantie qu'il n'y a plus de fuite sur le réseau, on ne l'utilisera pas, assure Mathieu Pineault. C'est juste responsable de notre part de faire ça. »

Frais

« Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la Ville pour ce chantier-là, précise Mathieu Pineault. Bien sûr, il y a de l'attente et on doit fonctionner à deux réseaux actuellement, deux réseaux indépendants, parce qu'il y a quand même de l'eau potable dans le secteur Marquette. »

Le coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Une conduite neuve

« On s'entend que c'est une conduite neuve, donc nous on est quand même déçus pour l'instant d'avoir à faire vivre ce délai-là aux gens du secteur Est, Marquette, mais notre but, ça demeure que le plus rapidement possible l'eau filtrée, je le précise, que l'eau potable filtrée soit fournie aux gens de ce secteur-là », indique Mathieu Pineault.

À la fin du mois de juin, les résidents du quartier Saint-Georges seront aussi branchés à la nouvelle usine de production d'eau potable.

Le projet de mise aux normes du réseau d'eau potable de Baie-Comeau a coûté 60 millions de dollars.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais.