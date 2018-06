Un cas de cette maladie contagieuse a été confirmé en laboratoire.

Les endroits concernés sont :

Le magasin de souvenirs OK Gift shop sur l’avenue Banff, les 25 et 26 mai entre 13 h 45 et l'heure de fermeture du commerce

Le magasin IGA dans la rue Marten, le mercredi 30 mai entre 17 h et 19 h 15

Selon Services de santé de l’Alberta (AHS), seules les personnes nées après 1970, qui n’ont jamais eu la rougeole ou n’ont pas reçu les deux doses de vaccin contre la maladie risquent d’avoir été contaminées.

La rougeole se manifeste par une fièvre de 38,3 degrés Celsius ou plus élevée, une toux, un nez qui coule et des yeux rouges. Une éruption cutanée derrière les oreilles et sur le visage apparaît généralement trois à sept jours après le début de la fièvre.

Une personne sur trois développe des complications qui peuvent aller de la diarrhée à une inflammation du cerveau.

Les personnes qui pensent avoir contracté la maladie devraient appeler la ligne infosanté Health Link au 811.