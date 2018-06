L’établissement situé au 270, rue de Carillon, ouvrira officiellement ses portes aux citoyens le dimanche 17 juin à partir de 10 h. Une fête familiale avec spectacle, animation et maquillage sera présentée en après-midi pour souligner l'événement.

La Ville a investi environ 200 000 $ pour la réalisation des travaux d’aménagement.

« Les bibliothèques sont une richesse à valeur inestimable et contribuent à la qualité de vie des citoyens de toute génération en assurant l’accès à l’information, à la connaissance et à la culture. Cette 26e bibliothèque d’un réseau en croissance qui compte plus de 200 000 abonnés, devient à son tour un lieu de découvertes et de rassemblement pour tous » souligne Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture.

La bibliothèque de Saint-Sauveur sera ouverte cinq jours par semaine.