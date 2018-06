Un texte de Marlène Joseph-Blais

La réfection de cette salle de réunion et d'une pièce adjacente a coûté 301 202 $. Près du tiers de cette enveloppe a servi à installer des appareils audiovisuels dans ces deux locaux.

L'organisation a dépensé un peu plus de 1000 $ par fauteuil pour les deux salles rénovées.

Les dépenses matérielles du CISSS choquent des employés et des élus, dont la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui a déjà dénoncé l'achat de la table en quartz.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, remet en doute ces décisions. Selon lui, les gestionnaires du CISSS devraient plutôt investir du temps et de l'argent pour régler les problèmes de main-d'oeuvre dans le réseau de la santé nord-côtier.

« La main-d'oeuvre indépendante est encore à la hausse, on est à 2,72 %. Le taux de roulement est à la hausse : 109 départs supplémentaires comparativement à l'année passée », dit-il.

Le montant investi dans la réfection de ces salles pourrait même nuire au climat de travail dans les établissements de santé de la région, affirme Martin Ouellet. « Il y a encore beaucoup de turbulence au CISSS », souligne le député.

Les gens ont besoin de stabilité et je ne suis pas convaincu que d'investir 74 000 $ dans du mobilier, c'est donner le signal qu'on a les deux mains sur le volant en train de travailler à améliorer le service aux gens. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Des représentants syndicaux affirment que de nombreux employés sont choqués par ces dépenses qu'ils attribuent au président-directeur général Marc Fortin et à son équipe de direction.