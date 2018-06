Les pompiers de la municipalité ont été appelés sur les lieux à 1 h 30 du matin, précise Frédéric Saint-Laurent.

Les six membres de la famille ont pu être évacués à temps et sont tous sains et saufs.

Les pompiers continuaient toujours de sécuriser le site mardi en début d’après-midi.

L’enquête sur les causes de l’incendie n’a pas encore commencé, mais aucune trace d’incendie criminel n’a été repérée pour l’instant, indique Frédéric Saint-Laurent.