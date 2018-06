Un texte d'Angie Bonenfant

Questionnée à ce sujet, Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, a elle aussi fait ce constat. Les candidats, dit-elle, s'en sont tenus au script partisan et se sont peu - voire pas du tout - aventurés en dehors de la plateforme de leur parti.

Pour Mme Tellier, cette stratégie semble un choix délibéré des partis qui, de plus en plus, cherchent à contrôler le message. On veut éviter les gaffes, donc on exerce un contrôle serré sur les candidats.

La chef du NPD, Andrea Horwath, en entrevue avec un journaliste de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Lorsque le candidat néo-démocrate dans Ottawa-Sud, Joel Harden, a exprimé une opinion qui allait à l'encontre de la position de son parti, en milieu de campagne, sa chef, Andrea Horwath a rapidement désapprouvé son comportement.

Dans une entrevue accordée à la radio anglaise de Radio-Canada, Mme Horwath a admis être « inquiète » lorsque ses candidats exprimaient des opinions politiques différentes de celles de la plateforme du parti.

Effectivement, lorsqu'un candidat dit quelque chose qui va à l'encontre de la position officielle du parti, cela peut envoyer un mauvais signal, indique Geneviève Tellier. « Ça laisse entendre que le parti est désorganisé ou qu'il y a de la bisbille. »

Il ne faut pas oublier que la campagne électorale est une grande entreprise publicitaire étalée sur un mois qui peut dérailler au moindre faux pas, rappelle la spécialiste. Les organisateurs politiques ne veulent prendre aucune chance, même si restreindre les candidats de cette façon les éloigne des préoccupations des électeurs.

Méthodologie : Radio-Canada a épluché tous les sites web, comptes Facebook et dépliants des candidats de la région d'Ottawa pour établir une liste des promesses des principaux partis qui ont été faites localement. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus de détails, contactez les bureaux de campagne des candidats de votre circonscription.

Ceci dit, cela n'a pas empêché certains candidats de se prononcer sur des enjeux propres à leur circonscription et d'y aller de leurs propres promesses. Voici un bilan.

Le candidat Joel Harden, dans Ottawa-Centre, s'est engagé à ce que 30 % des nouvelles constructions soient dédiés au logement abordable à Kitchissippi.

dans s'est engagé à ce que 30 % des nouvelles constructions soient dédiés au logement abordable à Kitchissippi. La candidate dans Orléans, Barbara Zarboni, appuiera le financement pour l'achèvement de la phase 2 du train léger jusqu'à Trim.

appuiera le financement pour l'achèvement de la phase 2 du train léger jusqu'à Trim. Lyra Evans , candidate dans Ottawa-Vanier , se battra pour garder l'Armée du Salut dans le marché By.

, candidate dans , se battra pour garder l'Armée du Salut dans le marché By. La candidate dans Carleton, Courtney Potter, promet des fonds pour la construction d'une nouvelle école secondaire anglaise dans Riverside sud. Mme Potter soutient également que son parti investira 140 millions de dollars pour le transport en commun à Ottawa.

La candidate dans Carleton, Goldie Ghamari, a dit que son parti honorera entièrement le financement engagé par le gouvernement actuel pour la construction d'une école secondaire publique à Stittsville.

a dit que son parti honorera entièrement le financement engagé par le gouvernement actuel pour la construction d'une école secondaire publique à Stittsville. La candidate dans Kanata-Carleton, Merrilee Fullerton, soutiendra tout effort visant à développer de plus grandes zones WiFi publiques et une plus grande couverture à large bande dans l'ouest d'Ottawa.

soutiendra tout effort visant à développer de plus grandes zones WiFi publiques et une plus grande couverture à large bande dans l'ouest d'Ottawa. La candidate dans Nepean, Lisa MacLeod, s'est engagée à travailler pour un nouvel échangeur sur l'autoroute 416, à rendre la circulation plus sécuritaire sur le chemin Greenbank et à construire de nouvelles écoles.

s'est engagée à travailler pour un nouvel échangeur sur l'autoroute 416, à rendre la circulation plus sécuritaire sur le chemin Greenbank et à construire de nouvelles écoles. Karin Howard , candidate dans Ottawa-Sud , travaillera pour garder deux appareils IRM à la Clinique de dépistage du cancer du sein de l'Hôpital Riverside.

, candidate dans , travaillera pour garder deux appareils IRM à la Clinique de dépistage du cancer du sein de l'Hôpital Riverside. Le candidat dans Orléans, Cameron Montgomery, promet l'achèvement de la phase 2 du train léger jusqu'au chemin Trim, tel que convenu.

