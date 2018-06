Les compagnies GPU ONE et Bitfarms ainsi qu'un entrepreneur de Baie-Comeau affirment qu'une hausse des tarifs les forcerait à réduire leur expansion.

Ces entreprises ont accès au tarif LG, fixé à 3,43 ¢ du kilowattheure.

Le président de la compagnie Bitfarms, Pierre-Luc Quimper, affirme que la compagnie ne s'installera pas à Baie-Comeau si ce tarif augmente de 10 %.

Le président de Bitfarms, Pierre-Luc Quimper Photo : Radio-Canada

On ne veut pas mettre en péril notre vision d'affaires à long terme parce qu'on va payer plus cher notre prix. Pierre-Luc Quimper, président de la compagnie Bitfarms

Le ministère de l'Énergie prévoit rendre publiques les informations concernant les tarifs pour l'industrie de la chaîne de blocs et des mines de cryptomonnaies d'ici la fin de la session parlementaire.

Une hausse des tarifs va nuire aux marges de profits de compagnies comme GPU ONE, selon le directeur des opérations, Daniel Rafuse.

Si le ministère rend Baie-Comeau moins attirante, on n'aura pas d'autre choix que de regarder ailleurs, comme la Saskatchewan, où les tarifs d'électricité sont moins chers que le Québec Daniel Rafuse, directeur des opérations GPU ONE

Cette entreprise a acheté récemment des locaux à Baie-Comeau pour y créer un centre de données.

Pour sa part, Hydro-Québec recommande au ministère de l'Énergie d'encadrer l'industrie de la chaîne de blocs et des mines de cryptomonnaies pour faire en sorte que les citoyens ne paient pas plus cher l'électricité et qu'il y en ait suffisamment lors des pointes de consommation hivernales.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin