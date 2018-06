L’homme de 24 ans aurait commis cette agression en avril sur une patiente du centre hospitalier universitaire. Selon les policiers de London, la présumée victime allègue que l'homme l'a droguée et qu’à son réveil Vincent Gautier était en train de l’agresser.

Les enquêteurs craignent qu’il y ait d’autres victimes et encouragent les personnes qui auraient vécu une expérience similaire à communiquer avec la police de London.