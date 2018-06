La famille de l'enfant de quatre ans espère que la Ville de Windsor décidera d'installer un passage pour piétons à l’entrée du parc. Le conseil municipal a voté en faveur d’accélérer le processus pour évaluer si un tel passage sur la route Prince était nécessaire.

Courtney Bélanger, la tante de Lila Jane Zuest, a assisté au conseil municipal lundi soir. Elle ne s’attendait pas à ce que les élus soient en faveur d’accélérer le processus d’évaluation.

« Je me sens maintenant extrêmement confiante, optimiste », dit-elle. Elle est toutefois consciente qu’un passage pour piétons prendrait du temps avant d’être aménagé.

L’administration municipale va évaluer les statistiques reliées au volume de la circulation et à la vitesse des véhicules avant de décider si un passage pour piétons est nécessaire. Le conseil municipal devrait recevoir ce rapport à temps pour sa prochaine réunion qui est prévu le 18 juin.

Le maire Drew Dilkens a mentionné que le conseil pourrait tenir un vote sur la question, peu importe les recommandations du rapport. Selon lui, il est plus probable que le conseil se plie aux suggestions du document.