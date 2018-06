Screen Time, pour limiter votre utilisation et celle de vos enfants

Le logo de l'application Screen Time Photo : Apple

La tendance est à la déconnexion, et même Apple l’a compris. La douzième version d’iOS sera donc livrée avec une nouvelle application appelée Screen Time qui permettra de suivre avec précision l'utilisation que vous faites de votre iPhone ou de votre iPad.

Un rapport hebdomadaire présentera votre activité sous forme de graphique pour que vous puissiez voir, en un coup d’oeil, combien de temps vous avez passé sur les réseaux sociaux, sur des applications de productivité ou sur des services de divertissement.

Vous pourrez aussi savoir combien de fois par heure vous allumez l’écran de votre téléphone et quelle application vous utilisez après l’avoir allumé. Le nombre de notifications envoyées par chaque application sera aussi comptabilisé.

Il sera même possible de limiter le temps passé sur une application à l’aide de notifications et d’un écran qui viendra interrompre votre utilisation lorsque la limite sera atteinte.

Le système de contrôle parental donnera accès aux parents aux données de leurs enfants et leur permettra de choisir eux-mêmes la limite de temps passé sur chaque application.

Conversations de groupe dans FaceTime

Jusqu'à 32 personnes pourront se parler en même temps sur FaceTime. Photo : Apple

La populaire application de conversation vidéo d’Apple offrira maintenant des conversations réunissant jusqu’à 32 personnes.

Les effets vidéo (animojis, memojis, filtres et autocollants) seront aussi supportés par l'application.

Memojis, la suite logique des animojis

Les memojis sont inspirés des animojis, mais sont entièrement personnalisables. Photo : Apple

Vous souvenez-vous des animojis, ces émoticônes animées grâce à la détection faciale de l’iPhone X? Apple récidive cette année avec une version appelée memojis.

Cette fois, les personnages seront entièrement personnalisables, ce qui vous permettra de créer un avatar à votre image (ou pas).

Siri, plus connectée que jamais

Siri sera bientôt compatible avec plus d'applications. Photo : Apple

Les concepteurs d’applications auront désormais plus d’options d’intégration pour l’assistant vocal d’Apple. Siri pourra donc servir de raccourci pour effectuer une action qui fait partie de vos habitudes, comme commander un café sur l’application Starbucks.

Si vous êtes du genre à égarer vos clés et que vous possédez un témoin Tile, vous pourrez aussi demander à Siri où sont vos clés et elle ira chercher l’information dans l’application sans que vous ayez à l’ouvrir.

Vous pourrez même créer des requêtes et les associer à des actions précises dans une application dédiée.

macOS Mojave : bienvenue du côté sombre

La prochaine version de macOS s'appellera Mojave. Photo : Apple

La prochaine version du système d’exploitation pour ordinateurs macOS s’appellera Mojave. Cette version introduira un mode sombre, idéal pour réduire la fatigue oculaire, en particulier dans les endroits peu ou pas éclairés.

Le fureteur Safari sera aussi mis à jour pour inclure un système antipistage.

Enfin, l’interface de l’App Store sera actualisée pour être plus facile à lire et pour mettre de l’avant les aperçus vidéo et les évaluations.