Un texte de Denis-Michel Thibeault

L’exposition, qui a été créée en partenariat avec le Musée de l’apartheid à Johannesburg, relate les grandes étapes et les moments forts de la lutte contre l’apartheid, dans le cadre du centenaire de la naissance de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela.

L’exposition présentée à Winnipeg à partir du 8 juin rappelle les liens entre l’histoire sud-africaine et le rôle qu'a joué le Canada dans les années 90.

La commissaire de l’exposition, Isabelle Masson, souligne qu'on y retrace notamment l’histoire des « Canadiens qui ont participé au mouvement de solidarité contre l’apartheid ».

Selon elle, l’exposition démontre que l’engagement des Canadiens « a eu un impact ».

« Il y a une belle histoire d’activisme à raconter, [L’histoire] de gens qui s’impliquent et s’intéressent à une cause qui aurait pu rester lointaine », ajoute celle qui a traversé le pays pour recueillir des témoignages de Canadiens.

Elle explique qu'à la suite de pressions exercées par la population, le Canada, alors dirigé par le premier ministre Brian Mulroney, a décidé d’imposer des sanctions partielles contre l’Afrique du Sud malgré le désaccord de pays alliés comme la Grande-Bretagne.

L’ancien premier ministre était d’ailleurs de passage au musée, lundi, pour visiter l’exposition.

« Une partie de notre travail est de créer quelque chose d’unique pour le public canadien, de raconter ce qui se passait au Canada [à ce moment] », affirme Mme Masson.

Soulignant que Nelson Mandela est « l’acteur principal » de la lutte contre l’apartheid, elle précise que l'exposition raconte aussi « une histoire plus large qui est celle de cette lutte qui a rassemblé plein de gens et qui a eu de grands moments. On retrouve Mandela dans le cadre de cette lutte plus large », dit-elle.

L'exposition comporte des éléments interactifs qui encouragent le public à participer, par exemple en recherchant des indices ou encore par l'emploi de technologies. Des détecteurs de mouvements activent ainsi des productions multimédias.

L'exposition permet aussi de voir une réplique de la cellule de Nelson Mandela sur l’île de Robben, au large de la côte de l’Afrique du Sud, où il a passé 18 de ses 27 années d’incarcération.

Les visiteurs pourront aussi voir un livre d’or du Canada signé par l’ancien président sud-africain quelques mois après sa libération. Nelson Mandela y a écrit que grâce au soutien du Canada, la liberté est à portée de la main, explique Isabelle Masson.

L’exposition Mandela : Lutte pour la liberté est présentée à Winnipeg jusqu’en janvier 2019, après quoi elle partira en tournée canadienne.

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc