Québec a dévoilé ce matin les projets sélectionnés dans le cadre de l'initiative Lab‑École, lancée en novembre dernier, pour la construction d’écoles modèles mettant en œuvre des pratiques novatrices en éducation.

Quelque 60 millions de dollars seront investis pour la réalisation des projets d’ici l'automne 2021.

Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, insiste sur l'importance de faire entrer les écoles dans le 21e siècle.

« C'est assez surprenant de voir qu'au fil du temps, bien qu'il y ait eu des rénovations, on n'ait pas transformé ces milieux pour les adapter à la réalité, y intégrer des éléments qui font en sorte que la réussite est davantage possible ou favorisée. »

Maquette d'un projet de Lab-École Photo : Radio-Canada/Pascale Lacombe

À Québec, on prévoit la réhabilitation du site de l'ancienne école Stadacona et son agrandissement pour en faire une école primaire dans le quartier Limoilou. Les travaux seront réalisés au coût de 7,5 millions de dollars.

Les projets Lab-École sont pilotés par le chef Ricardo Larrivée, l’architecte Pierre Thibault et l’athlète Pierre Lavoie pour les volets alimentation, environnement physique et saines habitudes de vie, respectivement.

Pierre Thibault souligne qu'un espace adéquat favorise l'apprentissage.

« Si on veut une éducation de qualité, que la société puisse progresser, ça prend un environnement de qualité. [...] Si on a le bon espace, c'est plus facile pour l'enfant d'apprendre, de collaborer, de découvrir, mais c'est aussi plus facile pour le professeur d'enseigner ».

Les projets retenus sont guidés par l'innovation, l'accessibilité, l'adaptabilité, la collaboration, le développement durable et l'inclusion.

Les projets de Lab-École retenus :



- Commission scolaire de la Capitale, Québec, Réhabilitation du site de l'ancienne école Stadacona et agrandissement pour en faire une école primaire à Québec, 7,5 M$

- Commission scolaire des Phares, Bas-Saint-Laurent, Construction d'une école primaire à Rimouski, 17,9 M$

- Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Estrie, Construction d'une école primaire dans le secteur est de Granby, 13,2 M$

- Commission scolaire de Montréal, Montréal, Construction d'une école primaire sur le site du pavillon des Sœurs-Grises de l'Université Concordia à Montréal , 4 M$

- Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Mauricie, Agrandissement de l'école primaire Saint-Joseph à Maskinongé, 6,4 M$

- Commission scolaire Western Québec, Outaouais, Agrandissement de l'école primaire Pierre Elliott-Trudeau à Gatineau, 7,6 M$

- Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Transformation des espaces à l'école Antoine-de-Saint-Exupéry à Saguenay, 3 M$