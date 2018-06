Les progressistes-conservateurs recueillent 31 %, les néo-démocrates 13 %, les verts 7 % et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, 4 %.

Le sondage a été réalisé du 10 au 31 mai auprès de 800 Néo-Brunswickois. Il a une marge d’erreur de 3,5 %, 95 fois sur 100.

Le nombre d'indécis, à 31 %, demeure relativement élevé (il était de 33 % en mars); 6 % des répondants n'ont pas voulu signifier leur préférence et 4 % ont dit n'appuyer aucun parti ou n'avaient pas l'intention de voter.

L'appui aux libéraux a légèrement augmenté depuis le dernier sondage trimestriel de Corporate Research, en mars dernier. Ils obtenaient alors la faveur de 43 % des répondants, comparativement à 30 % pour les progressistes-conservateurs. Il s’agissait alors du plus bas appui accordé aux libéraux depuis août 2015 (36 %).

Le premier ministre Brian Gallant demeure le chef préféré des électeurs consultés. Ils sont 32 % à estimer qu'il est le meilleur chef de parti; Brian Higgs du Parti progressiste-conservateur obtient 20 %, David Coon du Parti vert 11 %, la nouvelle chef du Nouveau Parti démocratique Jennifer McKenzie 9% et Kris Austin, de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, 4 %.

À lire aussi : Sondage : les libéraux de Brian Gallant toujours en avance malgré une baisse des appuis

Le degré de satisfaction à l'égard du gouvernement est stable : la moitié des répondants sont satisfaits de sa performance ( 52 % lors du dernier sondage), tandis que 39 % sont insatisfaits. 10 % n'ont pas souhaité répondre.

Réaction des partis

La Parti libéral s'est dit encouragé par ces résultats. Le directeur général de l'Association libérale du Nouveau-Brunswick, Keiller Zed, écrit dans un courriel qu'ils valident les priorités adoptées par le gouvernement, à savoir la création d'emplois ainsi que des investissements en santé et en éducation.

En ce qui concerne les progressistes-conservateurs, leur porte-parole, Rick Lafrance, écrit : « Les sondages vont et viennent. le seul véritable test aura lieu en septembre. » Selon la loi provinciale sur les élections à date fixe, le scrutin provincial doit avoir lieu le 24 septembre.

« Un sondage parmi d'autres »

Le politologie Roger Ouellette donne raison, dans une certaine mesure, aux conservateurs. « La bataille n’est pas terminée; c’est un sondage parmi d’autres. »

La partie n'est pas jouée selon le politologue Roger Ouellette Photo : Radio-Canada

Il souligne que les libéraux ont obtenu 43 % du vote populaire aux élections de 2014, ce qui ne leur a donné qu'une mince majorité de trois sièges. La grande popularité des libéraux auprès des francophones, explique-t-il, fait en sorte que leurs votes sont concentrés dans les circonscriptions où ces derniers sont majoritaires, ce qui peut donner un portrait déformé de leur popularité.

Il fait d'autre part remarquer que le sondage d'une autre maison établie en Atlantique, MQO Research, donnait récemment des résultats opposés à ceux de Corporate Research : les progressistes-conservateurs recueillaient 43 % des appuis et les libéraux 35 % lors de ce sondage réalisé du 19 avril au 16 mai. Six cents Néo-Brunswickois avaient été interrogés et le sondage avait une marge d'erreur de 4 %.