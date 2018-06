Le TNM a désormais entre ses mains un trésor de la littérature du Québec. Seul l’ouvrage Le lactume, inédit paru en septembre 2017, soit un mois après la mort de Réjean Ducharme, n’est pas concerné par le legs.

Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup d'émotion. Je suis estomaquée par autant de générosité. Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du TNM, interviewée par Radio-Canada

Au cours de sa vie, Réjean Ducharme a vu une grande partie de son œuvre mise en scène sur les planches du TNM. Une nouvelle salle de répétition portant le nom de l’auteur de L’hiver de force sera d’ailleurs inaugurée pour le 70e anniversaire du théâtre de la rue Sainte-Catherine, en octobre 2021.

Le Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal Photo : Yves Renaud

Le TNM a désormais la mission de faire vivre les œuvres de Réjean Ducharme, tant au Québec que dans le reste du monde francophone.

L’avalée des avalés, l’un des plus célèbres romans de l’écrivain, sera ainsi adapté à la scène. La pièce sera présentée « du 6 au 29 juillet, dans le Festival Off d’Avignon, au Théâtre du Petit Louvre, puis du 6 novembre au 8 décembre sur la scène parisienne Les Déchargeurs, lieu de diffusion reconnu pour sa mission entre littérature et théâtre », précise le TNM dans un communiqué.

Une tournée est également prévue au printemps 2019 en France, en Suisse et en Belgique, « dans des lieux jusqu’ici encore inexplorés ».

D'après les informations de Louis-Philippe Ouimet.