L’an dernier, 107 cas de trichomonose, une maladie infectieuse qui se manifeste par une infection de la gorge qui empêche les oiseaux atteints d’avaler, avaient été signalés au Réseau canadien pour la santé de la faune (RCSF). Dix-huit cas de la maladie avaient été confirmés par des analyses de laboratoire.

Déjà, cette année, un cas a été signalé dans la région d’Halifax. Rebecca Clarke Macinnis, de Hammond’s Plains, a remarqué le 30 mai, un roselin pourpré qui n’était pas aussi vivace que les autres oiseaux qui fréquentaient la mangeoire dans la cour de sa maison.