Les policiers ne dévoilent pas d'autres détails pour le moment.

Dans un communiqué publié lundi, le corps policier donnait les explications suivantes :

Le 2 juin 2018, un membre du personnel du motel Quality Inn de Saint-André a communiqué avec le détachement de la GRC de Saint-Léonard pour l'informer qu'une femme pourrait avoir donné naissance à un bébé dans une des chambres du motel. Personne n'avait vu la femme ni le bébé. La GRC croit que le bébé serait né avant le 25 mai 2018.

La photo de Yuyang Guan date de 2016. Son apparence pourrait avoir changé. Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Michael Bonnell, un Ontarien de 30 ans, et son épouse, Yuyang Guan, une Ontarienne de 26 ans, demeuraient au motel depuis le 15 avril 2018.

L'hôtel Quality Inn de Grand-Sault Photo : Radio-Canada/Bernard Lebel

Les photos de Michael Bonnell datent de 2014. Son apparence pourrait avoir changé. Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)

La GRC a publié des photos de Michael Bonnell et de Yuyang Guan dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse et lui téléphone afin qu'elle puisse vérifier que le couple et son enfant se portent bien.

