Le gouvernement de Stephen Harper a fermé trois des six laboratoires de la GRC, ceux d'Halifax, de Winnipeg et de Regina. Le but était d’économiser 3,5 millions de dollars et de rendre le service plus efficace. Les conséquences de ces fermetures sur la durée des enquêtes policières ne font toutefois pas l’unanimité de nos jours dans le système judiciaire.

Des policiers à Terre-Neuve soupçonnent un automobiliste de conduite en état d’ébriété à la suite d’un accident survenu il y a quatre mois, mais ils n’ont pas encore pu porter des accusations dans cette affaire, car ils attendent toujours les résultats d’une analyse en laboratoire, selon des documents de la cour.

Quatre personnes, dont un enfant, auraient été blessées dans un accident survenu à la fin de janvier à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Deux voitures étaient entrées en collision sur la promenade Robert E. Howlett.

Un agent de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et un ambulancier soutiennent qu'ils ont senti de l’alcool sur l’haleine d'un des conducteurs. Les policiers ont prélevé un échantillon de son sang et ont envoyé, dès le lendemain, une demande à la GRC pour qu’il soit analysé dans l'un de ses laboratoires.

Près de deux mois plus tard, la GRC a informé les policiers terre-neuviens qu’ils pouvaient lui envoyer l’échantillon de sang.

Dans une déclaration sous serment déposée à la cour, en avril, la Force constabulaire royale affirme qu’il faut s’attendre à un délai de plus de 90 jours pour une analyse à cause de la fermeture des trois laboratoires de la GRC.

Le document faisait partie d’une demande pour obtenir d’un juge la permission de conserver l’échantillon de sang pendant quelques mois de plus, le temps d’en faire l’analyse. La demande est encore devant les tribunaux à l’heure actuelle.

La GRC fait les analyses judiciaires pour presque tout le pays

Les services des sciences judiciaires et de l’identité de la GRC reçoivent des demandes d’analyses provenant de presque tout le pays.

L’Ontario et le Québec font exception parce qu’ils comptent leur propre laboratoire pour les enquêtes policières municipales et provinciales.

Les laboratoires restants de la GRC situés à Ottawa, Edmonton et Vancouver offrent une gamme de services, dont les tests d’ADN et de toxicologie, et l’analyse d’éléments de preuve et d’armes à feu.

La GRC consulte des enquêteurs afin d’établir l’ordre de priorité des analyses selon leur importance ou leur urgence, explique la sergente Marie Damian, de la GRC. Cela aide à assurer que le service approprié est sélectionné et que la preuve la plus probante est analysée en premier, ajoute-t-elle.

Les délais varient selon l’analyse

Le temps nécessaire pour faire le travail en laboratoire dépend du genre d’analyse demandée, selon les données de la GRC pour 2016-2017.

Par exemple :

le temps moyen pour un test routinier d’ADN est de 44 jours, et le délai prévu est respecté dans 57 % des cas;

le temps moyen pour une analyse routinière d’une arme à feu est de 234 jours, et le délai prévu est respecté dans 27 % des cas;

le temps moyen pour une analyse toxicologique routinière est de 78 jours, et le délai prévu est respecté dans 68 % des cas.

Les temps sont considérablement plus courts quand il s’agit d’analyses prioritaires, mais ces dernières constituent moins de 2 % des demandes.

« Très satisfait du service »

D’autres policiers à Terre-Neuve-et-Labrador minimisent le problème des retards et disent avoir de bonnes relations avec les laboratoires de la GRC.

Il peut y avoir parfois des retards d’analyses pour différentes raisons, mais en général le service offert est très satisfaisant, selon Ab Singleton, chef adjoint de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve. Il attribue cela en grande partie à de bonnes communications avec les laboratoires de la GRC.

La directrice du service des poursuites publiques de Terre-Neuve-et-Labrador, Jennifer Mercer, exprime un avis similaire. Elle ne croit pas qu’il y ait un problème systémique dans la province. Selon elle, les procureurs reçoivent les conclusions des laboratoires dans un délai convenable.

Le service des poursuites publiques gère des milliers de cas à tout moment, souligne-t-elle, et des retards surviennent parfois. Les raisons pour de tels retards peuvent tenir à la durée de l’enquête, à la préparation au procès ou à l’analyse en laboratoire.

Jennifer Mercer précise qu’elle ne connaît aucun cas où un retard d’analyse en laboratoire aurait entraîné à lui seul l’abandon d’une poursuite.

« C’est un problème réel »

Un avocat de la défense chevronné, Bob Simmonds, dit au contraire qu’il est préoccupé par ce qu’il constate dans le système judiciaire.

Il affirme avoir travaillé sur trois affaires de meurtre depuis un an et demi où la Couronne a eu de la difficulté à obtenir les preuves médico-légales avant la tenue de l’enquête préliminaire.

Bob Simmonds juge que c’est préoccupant dans le contexte de l'arrêt Jordan sur le droit à un jugement dans un délai raisonnable. « C’est un véritable problème pour eux d’essayer d’y arriver », dit-il.

Bob Simmonds estime qu’environ 90 % des causes pour meurtre ou pour d’autres accusations sérieuses comprennent un nombre important d’éléments de preuve médico-légale. « Plus la cause est sérieuse, plus le problème est sérieux », souligne-t-il.

L’avocat avait sonné l’alarme il y a six ans, dès que la décision de fermer les trois laboratoires de la GRC a été annoncée. Quand il voit que des enquêtes préliminaires sont reportées parce qu’on attend des preuves médico-légales, il craint que des causes en viennent à être abandonnées.

La GRC se prépare aux analyses liées au cannabis

La GRC dit avoir un plan pour préparer ses services des sciences judiciaires et de l’identité à la légalisation à venir du cannabis aux fins récréatives.

Le plan comprend l’adoption de nouvelles technologies et de procédures plus efficaces, l’embauche de personnel supplémentaire, l’agrandissement de l’espace de laboratoire de la GRC et la modernisation d’espace de laboratoire dans un autre ministère, indique la sergente Marie Damian.

D’après un reportage de Rob Antle et d’Ariana Kelland