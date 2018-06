Avec les informations Émilie Parent-Bouchard

Cette distinction a été remise la semaine dernière par l'Association des stations de ski du Québec.

Le directeur général du Centre plein air Mont Kanasuta considère ce prix comme d'un encouragement à poursuivre les efforts déployés au cours des dernières années pour développer les jeunes skieurs.

Selon Alain Vanier, c'est aussi le signe que les petites stations des régions du Québec peuvent tirer leur épingle du jeu.

« C'est une bonne tape dans le dos, comme quoi l'équipe travaille fort, dit-il. Il y a beaucoup d'énergie qui a été mis là-dedans, depuis plusieurs années on a développé un programme et plusieurs skieurs. Parmi l'Association, il y a 75 stations au Québec et deux en Abitibi, donc ça prouve que notre travail est reconnu par l'Association. »

Selon le directeur général de l'endroit, le tapis magique installé pour remonter les tout-petits, la mise en place du programme bout de chou qui permet d'offrir gratuitement des leçons et la location d'équipement aux cinq ans et moins, ainsi que l'organisation de journées de ski gratuites pour les jeunes sont des initiatives qui contribuent à intéresser la relève au ski alpin.