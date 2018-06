Un texte de Joane Bérubé



La dernière tempête en janvier dernier a frappé fort à Matane-sur-Mer. Un nombre record de 28 dossiers a été transmis à la Sécurité civile.

Jusqu’à maintenant, quatre propriétaires ont été relocalisés, leurs maisons détruites ou déménagées.

L’enrochement est de moins en moins une solution dans le secteur de Matane-sur-Mer. S’il empêche la mer de gruger les terrains, la vague, de plus en plus près, projette débris, pierres, glaces qui frappent les maisons, les fenêtres. L’eau entre alors dans la maison en faisant autant sinon plus de dégâts.

Une centaine de personnes ont assisté à la présentation du projet de réglement Photo : Radio-Canada

Preuve de l’intérêt des résidents pour la question, la Municipalité avait envoyé 260 invitations. En fin de journée, lundi, la présentation du projet de règlement a attiré environ une centaine de personnes.

Le nouveau règlement de la Ville limitera considérablement toute construction résidentielle à moins de 30 mètres des berges.

Des exceptions seront permises si une expertise hydraulique démontre que la zone est sans risque ou que des ouvrages de stabilisation validés par des experts garantissent la sécurité des lieux.

La plupart des terrains ont été enrochés au fil des ans Photo : Radio-Canada

L’agrandissement des résidences existantes ne pourra s’effectuer qu’à l’extérieur de cette zone de 30 mètres.

En cas de sinistre autre que l’inondation, il pourrait même être impossible pour un propriétaire de se reconstruire, advenant le cas, par exemple, qu’il demande une dérogation mineure.

Sans soutien financier

La règlementation ne règlera pas tout, ont souligné plusieurs citoyens lors de la rencontre de lundi.

Résidente de Matane-sur-Mer, Louise Lespérance convient que des mesures doivent être prises. « La seule chose qui me désappointe, dit-elle, c’est de voir qu’on n’a aucune aide. Alors une personne d’un certain âge qui financièrement n’a plus les moyens d’investir dans sa maison, prends ce qui arrive et si l’enrochement se défait un peu, paie pour ou arrange-toi avec. »

Enrochement Photo : Radio-Canada

Albert Harrisson, qui demeure à Matane-sur-Mer depuis 1965, est d’un même avis. Il a dû payer trois fois pour enrocher sa propriété. « On n'a aucune aide que ce soit du fédéral, du provincial et du municipal. C’est complètement injuste », commente le citoyen.

Jacques Fournier s’inquiète pour la vente de sa propriété. Il souhaite déménager à Québec en raison des problèmes de santé de sa conjointe. Une acheteuse s’est désistée en janvier après la tempête. « Il faut absolument qu’on vende. Je l’ai baissé de 50 000 $ », dit-il.

Certains ont demandé que la Ville oblige tous les propriétaires à protéger leur terrain. La propriété de Louise Lespérance a d’ailleurs subi plusieurs dommages l’hiver dernier, notamment en raison d’un voisin qui refuse l’enrochement.

Un comité?

Diane Savard a construit sa maison au cours des dernières années, au-delà de la zone de 30 mètres et sans sous-sol, avec un solage surélevé, pour éviter les inondations.

Elle considère malgré tout que la Ville ne peut pas laisser aux seuls citoyens la responsabilité de protéger leurs berges. Elle suggère la création d’un comité de citoyens pour unir et soutenir les résidents du secteur. « Je pense que la Ville doit être derrière nous. »

Le maire Jérôme Landry n’est pas fermé à l’idée. Au contraire. « Il y a beaucoup de gens qui auront besoin d’aide. Il faut voir de quelle façon on va les soutenir », indique M. Landry.

Enrochement à Matane-sur-Mer Photo : Radio-Canada

Il a d’ailleurs été suggéré par la salle que l’aide pouvait aussi venir sous forme de conseils et d’informations.

Pas d'aide pour la Ville non plus

La protection des infrastructures municipales est aussi un casse-tête.

Même si la Ville est consciente qu’une portion de la route de Matane-sur-Mer pourrait être emportée par une prochaine tempête, elle préfère attendre plutôt que d’effectuer des travaux de protection. « Le ministère de la Sécurité civile va nous dédommager à partir du moment où il y aura une catastrophe, explique le maire, on sera alors en mesure de faire les travaux rapidement sans autorisation du ministère de l’Environnement, à couts moindres, et avec un soutien financier. »

La mer approche dangereusement de la route Photo : Radio-Canada

Sinon, la Ville devra tout réaliser à ses frais. « C’est comme ça que ça fonctionne et on ne fera pas autrement », commente M. Landry. Les municipalités membres de l’UMQ, aux prises avec des problèmes comme ceux de Matane, demandent d’ailleurs au gouvernement d’assouplir ses règles. Elles souhaitent, lorsqu’une infrastructure est menacée, effectuer des travaux d’urgence.

La séance d’information précédait l’adoption du règlement qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. La Ville se conformera ainsi au schéma d’aménagement de la MRC.

La Ville fait partie avec d’autres municipalités de l’Est-du-Québec du projet Résilience côtière, mené par l’Université du Québec à Rimouski. Le maire espère que les chercheurs pourront développer des solutions pour ces concitoyens.