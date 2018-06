« On a monté le sondage nous-même, lance la présidente du comité, Magella Dupuis. On voulait savoir les besoins, les perceptions. [...] On a eu quand même un très bon résultat de 91 % de réponses. On a eu 721 sondages [sur 790 distribués] qui ont été remplis. »

L’objectif de l'exercice : mesurer l'intérêt pour un nouveau concept d'habitation communautaire pour aînés puisque, selon Magella Dupuis, tout le monde n’a pas besoin d’une place en foyer de soins.

Plusieurs des répondants ont déclaré qu'ils voudraient avoir l'occasion de vivre en communauté : 35 % des répondants de 76 ans et plus ont dit se sentir parfois seuls.

Cependant, il n’y a qu’une seule résidence adaptée qui répond à ce besoin, à Cocagne, et elle ne compte que 20 appartements. Ceux-ci sont tous occupés et il y a une liste d’attente pour de futurs locataires.

Une résidente de Cocagne, Diane Savoie, est encore autonome, mais en perte de mobilité. Elle ne trouve pas ce qu’elle cherche au Nouveau-Brunswick.

Je voulais pouvoir vivre avec mon petit chien Dolce. Je voulais vivre près d'une piscine [pour pouvoir] faire mon aquathérapie qui m'aide beaucoup. Diane Savoie

Diane Savoie est en perte de mobilité, mais se dit toujours autonome. Photo : Radio-Canada/Mathieu Massé

« Je ne veux pas aller dans un foyer où il y a des soins, où il faut que je mange à la même heure, où il faut que je m’assoie avec la même personne. C'est pas de ça que j'ai besoin. »

Diane Savoie espère que le sondage réalisé permettra à la municipalité de développer un modèle qui lui convienne. Elle participe donc à des discussions de groupes qui ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’à l’automne. Les participants y discutent, à la lumière des résultats du sondage, des modèles de logement qui conviennent aux aînés de Cocagne.

D'après un reportage de Mathieu Massé