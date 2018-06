Ce sont plus de 50 délégués et invités qui se sont rencontrés au Centre francophone, à Thunder Bay, pour une journée d’échanges et de présentations.

Les 12 postes du conseil d’administration ont été pourvus. À titre de comparaison, l’an dernier, deux postes pour représenter les groupes membres du secteur Est étaient restés vacants.

Le nouveau C.A. était déjà au travail dimanche matin. Selon Claire Drainville, membre fondatrice de l'AFNOO, les nouveaux administrateurs avaient des idées intéressantes. Photo : AFNOO / Élodie Grunerud

« Nous avons maintenant un conseil d’administration très diversifié avec des gens de différents âges et origines ethniques », explique Donald Pelletier, le président de l’AFNOO.

Je crois que nous allons pouvoir accomplir beaucoup de choses cette année avec un C.A. complet. Donald Pelletier, président de l'AFNOO

« Nous avons cependant perdu deux membres de notre conseil qui étaient avec nous depuis plusieurs années : Claudette Gleeson et Monique Perreault », ajoute M. Pelletier.

Les deux femmes avaient atteint la limite des trois mandats consécutifs.

Mme Gleeson se dit triste de partir : « J’ai vu l’AFNOO évoluer et j’aurais voulu continuer à suivre son cheminement en tant que membre du C.A. »

Claudette Gleeson siégeait au conseil d'administration de l'AFNOO depuis 10 ans. Photo : Audrey Debruyne

« L’AFNOO fait un excellent travail en communication et je pourrais voir les développements de l’extérieur, précise Claudette, qui était la vice-présidente de l’association. Je suis très contente du nouveau conseil. C’est évident qu’il y a du sang neuf et une nouvelle énergie! J’ai hâte de voir ce qu’ils vont faire. »

C'est un petit deuil à faire, mais c'est une bonne chose de donner la chance à d'autres de s'impliquer. Monique Perreault, secrétaire sortante de l'AFNOO

Claire Drainville, de Dryden, a affirmé être très satisfaite de la journée du rassemblement : « Ce n’était pas trop chargé et très informatif. »

La journée de samedi s'est terminée par une soirée karaoké fort appréciée. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

« Il y a aussi un côté social très agréable, ajoute Claire Drainville. Lorsqu’on rencontre les gens, on en profite partager de bonnes idées. »