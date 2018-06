Nate Leipciger, âgé de 90 ans, a survécu aux camps de concentration nazis.

Eugene Arcand de la Première Nation crie de Muskeg Lake en Saskatchewan a passé 11 ans dans des pensionnats autochtones.

Les deux hommes ont partagé leur histoire devant environ 1000 élèves de différentes écoles secondaires de Saskatoon. Ils ont témoigné de leur sentiment commun d'avoir perdu leur identité, leur culture, leur langue et leurs liens familiaux.

À travers leurs histoires personnelles, ils ont voulu sensibiliser les jeunes aux erreurs du passé, mais aussi leur montrer que, même dans les temps les plus durs, il est primordial de garder espoir.

Les élèves ont été réellement touchés par les témoignages et certains ont pleuré pendant les discours.

Cameron Friesen, un élève de 9e année de l'École catholique Bethlehem, croit que cette activité lui a permis de comprendre qu'on est le résultat des expériences que l'on vit et qu'on ne doit pas oublier les erreurs du passé.

L’horreur des camps de la mort nazis

Nate Leipciger avait 11 ans lorsqu'il a été plongé dans les horreurs des ghettos et des camps de concentration. Lors de sa déportation, il a pu rester aux côtés de son père, mais a été séparé de sa mère et sa soeur, qu'il n'a plus jamais revues.

Le survivant du génocide organisé par les nazis a expliqué que son identité lui a été enlevée pour être remplacée par un simple numéro tatoué sur son bras. Il a toutefois expliqué que malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais perdu espoir.

La tragédie des pensionnats autochtones

Eugène Arcand a été enlevé à sa famille et forcé d'aller dans des pensionnats autochtones. Son nom a aussi été remplacé par un numéro : le 78.

Il explique que pour lui et son peuple, il est important de partager la vérité sur ce qui s'est produit dans les pensionnats autochtones, afin que nous devenions tous, de meilleures personnes.

C’est important de partager la vérité. Pas parce qu'elle fait mal, mais parce que nous serons de meilleures personnes en le faisant Eugène Arcand, survivant des pensionnats autochtones

Selon Nate Leipciger, il est important que les gens sachent ce qu’il s’est passé dans les pensionnats autochtones. En effet, dit-il, les jeunes autochtones ont vécu des similarités avec l'Holocauste.

Un génocide est un génocide! Et il peut avoir plusieurs formes. Nate Leipciger, survivant de l'Holocauste

Nate Leipciger estime que son histoire est très similaire à celle d’Eugene Arcand. Il explique que tous les deux ont presque perdu leur communauté.

Il ajoute qu'il est le devoir du Canada et des États-Unis d'aider les autochtones à regagner leur fierté, leur culture et leur langue. Pour lui, ces éléments sont ceux qui permettent de construire l'identité d'un peuple et d'un individu.