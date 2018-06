Les deux terrains de football où s’entraînent les joueurs de football et de soccer sont délabrés à un point tel qu’ils ne sont plus sécuritaires. Des roches et des retouches de terre parsemaient la surface de jeu.

Le quart arrière des Purple Knights, Christopher Cameron Kogler, en sait quelque chose. « Si tu commences à courir et tu trébuches sur une roche, ça faisait mal », se souvient le numéro 5.

Christopher Cameron Kogler, quart arrière des Purple Knights de Moncton High Photo : Radio-Canada

Des incidents ont même eu des conséquences sur l’entraînement des joueurs.

Je connais quelques joueurs sur l’équipe de football qui s’étaient coupés, donc ils ne pouvaient pas pratiquer pour une semaine ou plus. Christopher Cameron Kogler, quart arrière des Purple Knights de Moncton High

La députée de Moncton-Est, Monique LeBlanc, partage l’inquiétude de l’étudiant.

« J’ai toujours cette perspective de prévention, assure Mme LeBlanc, elle-même physiothérapeute sportive de profession. « En voyant certains terrains, je me dis : Houlà ! »

Le terrain de football délabré de Moncton High Photo : Radio-Canada/François LeBlanc

Lors de la relocalisation de l’école, Mme LeBlanc croit que la direction s’est vu contrainte de prioriser les ressources pédagogiques.

« Quand tu dois décider entre un nouvel élément académique ou pédagogique à l’intérieur de l’école, l’argent va être attribué à ça, reconnaît la députée. [...] « Je pense que c’est ça qui a été fait dans cette école. »

Des terrains construits en partenariat

La date du début des travaux demeure inconnue, mais le chantier de deux millions de dollars devrait se conclure à l’été 2019. Les nouvelles surfaces seront couvertes de gazon synthétique.

En plus du provincial, la ville de Moncton a réservé quelque 750 000 $ pour les terrains des Purple Knights, une somme qui sera soumise au vote du conseil municipal cet automne.

La copropriété du terrain entre l’école secondaire et la municipalité assurera la mise à profit des installations au cours de la période estivale, lorsque l’école est fermée.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, croit que le gazon artificiel permettra de prolonger la saison d’entraînement, ce qui favorise l’attrait de la ville pour des événements sportifs.

Le comité de parents s’assurera de récolter la différence de 500 000 de dollars, avec l’appui de la Société de développement régional.

D'après les informations de François LeBlanc