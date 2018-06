Un texte de Barbara Gorrand

Il existe peu de données statistiques sur le nombre de pratiquants de yoga au pays.

Mais en annonçant des revenus supérieurs à 928 millions de dollars en 2017, le leader de l’habillement de yoga, l’entreprise Lululemon Athletica fondée à Vancouver, confirme qu’il s’agit d’un marché en pleine expansion en Amérique du Nord.

Depuis une dizaine d’années, l’explosion de cette discipline s’est accompagnée d’une déclinaison pour tous les goûts.

Comme le yoga bière, permettant de mêler pratique et dégustation, lancé à Montréal et qui s’est depuis répandu à travers tout le pays.

Ou encore le yoga enragé, fondé par une habitante de l’Alberta, qui permet de s’assouplir sur du heavy métal et autorise le fait de jurer pour atténuer la douleur.

Le Manitoba n’est pas en reste. Depuis plusieurs années, l’organisme Pluri-elles organise des séances de contes yoga pour faciliter l'apprentissage des enfants.

L’an dernier, une ferme située à Anola a lancé des cours de yoga qui se pratiquent avec des chèvres, tandis que d’autres animaux comme des canards ou des cochons sont aussi susceptibles de se mêler à la classe.

Cet hiver, une séance de yoga sur un lac gelé, et par - 22 degrés Celsius, a rassemblé des pratiquants enthousiastes.

L'essor des voyages bien-être

Récemment, la Manitobaine Julie Belley a également lancé des retraites bien-être et santé en pleine nature sur la rive est du lac Winnipeg. L’objectif, comme elle le décrit sur sa page Facebook, est d’aider les participants à « être dans le moment présent, ajuster le tir, renouer avec la nature ».

Et aujourd’hui, l’agence Voyages Solstice et l’entreprise Educalme qui proposent des clés à la communauté enseignante pour favoriser un environnement scolaire apaisé et positif à travers le yoga ont tenu une première réunion pour informer le public sur leur nouvelle collaboration.

« En fondant Voyages Solstice, explique Rachel Laurendeau, je voulais développer des niches de voyages qui me passionnent. Et le voyage de bien-être est un secteur en pleine croissance. J’ai voulu me tourner vers des professionnelles pour créer ces voyages sur mesure… et en français. »

Au Manitoba, Educalme et Voyages Solstices s'associent pour organiser une retraite bien-être et yoga au Mexique, destinée uniquement aux enseignants. Photo : Educalme

Un « spring break » yoga pour les enseignants

En s’associant à Josianne Barnabé et Kailey Lefko, les créatrices d’Educalme, Rachel Laurendeau a élaboré des voyages tout-inclus, dont la finalité est de « rendre le voyage bien-être plus accessible ».

Par exemple, pour la pause du printemps 2019, Voyages Solstice et Educalme préparent un voyage au Mexique destiné tout spécialement aux enseignants.

« Parce que les professeurs aussi doivent pouvoir se reposer et se recentrer pour offrir de meilleures classes aux élèves », ajoute Rachel Laurendeau.

Un autre forfait, dédié aux femmes, devrait avoir lieu au Bélize en avril 2019 et proposera de mêler les bienfaits de l’eau et ceux du yoga.

Avec des informations de Fernand Detillieux