Un texte Nafi Alibert

« Les athlètes sont au centre de la lutte contre le dopage », justifie Olivier Niggli, le directeur de l'Agence mondiale antidopage.

L’AMA s’est associée au Comité olympique canadien pour organiser cet événement, qui vise à inciter les athlètes à jouer de leur influence pour lutter contre le dopage.

« Ce sont les premiers concernés. Lorsqu’un athlète triche et prend la place d’un autre athlète sur le podium, ils sont les premières victimes du dopage », observe-t-il.

Beckie Scott, la fondeuse albertaine devenue présidente du comité des sportifs de l’AMA, en sait quelque chose.

« Je suis une athlète qui a profondément été affectée par le dopage dans ma discipline », a-t-elle déclaré lors de son discours au Forum.

Lors des Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002, elle avait initialement remporté la médaille de bronze à la poursuite. Mais sa médaille s'était ensuite transformée en or après la disqualification, pour cause de dopage, des deux Russes qui l'avaient devancée.

« Il y a beaucoup d'athlètes et beaucoup de cas de dopage, malheureusement, où l'athlète a fait un choix et doit l'assumer. Par contre, est-ce qu'on pourrait faire plus en amont, notamment en matière l’éducation, pour peut-être qu'au moment où ce choix est fait, ils en fassent un autre? », se questionne Olivier Niggli.

Une éducation qui passe, selon lui, par les sportifs certes, mais aussi l’ensemble de la société : des parents aux entraîneurs, en passant par les médias et les gouvernements.

Le pouvoir des athlètes

Après le scandale du dopage d’État en Russie et ses nombreux rebondissements, Dick Pound est convaincu que les sportifs sont les seuls à pouvoir « influencer les dirigeants ». Cette figure de la lutte antidopage au sein du Comité international olympique appelle notamment au boycottage des compétitions sportives dans certains pays où « le système est totalement corrompu ».

Mais « il faut que [les athlètes] soient unis pour ne pas se faire écraser par le système », ajoute Dick Pound, satisfait que le Forum ait réuni près de 104 athlètes originaires de 54 pays, y compris les lanceurs d'alertes russes Yulia et Vitaly Stepanov, qui ont témoigné par vidéoconférence.

Les discussions de lundi et mardi à Calgary doivent aussi jeter les bases d'une future charte des droits, qui comprendra aussi les responsabilités des athlètes, tour à tour victimes et parties prenantes du dopage.