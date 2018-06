Les Grandes Soirées à la place du Marché sont certainement les spectacles les plus attendus. Les vendredis, dès 20 h, des concerts en plein air seront offerts au centre-ville de Shawinigan. Michel Louvain, Dan Bigras et Lulu Hugues, Guylaine Tanguay, Dany Placard et Luc De Larochellière seront à l’honneur cet été. Deux soirées hommage auront aussi lieu : Hommage à Joe Dassin et Let it Beatles.

Les Grandes soirées du vendredi à la place du Marché : Michel Louvain : 6 juillet

Dan Bigras et Lulu Hugues : 13 juillet

Guylaine Tanguay : 20 juillet

Dany Placard : 27 juillet

Hommage à Joe Dassin : 3 août

Luc De Larochellière : 10 août

Let it Beatles : 17 août

Luc De Larochelière sera en spectacle le 10 août au parc des Vétérans. « Je me suis rendu compte que la dernière fois que j’avais joué ici , il y avait un jeune groupe qui était jumelé avec moi ce soir-là qui débutait et qui s’appelait les Cowboys fringants. Ça fait un petit moment », a-t-il lancé à la blague.

Ça va être le seul [spectacle] dans ce genre-là que je vais présenter cet été. Je vais présenter un show best of, c’est vraiment ce qu'il y a de moins obscur de mon répertoire. Luc De Larochelière, auteur-compositeur-interprète

Les organisateurs ont envie, cette année, de propulser Un été signé Shawinigan. La Ville a d’ailleurs augmenté son budget alloué à l’événement, qui passera de 125 000 $ à 200 000 $ pour bonifier la programmation estivale.

Le directeur général et artistique de Culture Shawinigan, Bryan Perro. Photo : Radio-Canada

« Ça nous permet d’être plus présents pour animer l’été et ça nous permettra dans les années qui vont suivre d’aller chercher des artistes qui ont plus de renom, donc, évidemment, qui demandent des cachets plus élevés », explique le directeur général et artistique de Culture Shawinigan, Bryan Perro.

Pour toute la famille

Un grand pique-nique familial au Parc de l’horloge, donnera accès à des jeux gonflables et de l’animation pour toute la famille.

Quatre soirées cinéma sont au programme cet été à la Maison de la culture Francis-Brisson. Comme l’été dernier, le public aura la chance de discuter avec les artisans qui seront sur place, soit le réalisateur ou des acteurs après le visionnement. Sébastien Diaz, Guillaume Lambert et Mara Joly feront partie des invités.

Les deux pianos publics qui ont été inaugurés l’an dernier seront de retour. Les amateurs de musique pourront y jouer et en faire profiter le public à la place du Marché ou à la place des Canotiers. En nouveauté cette année, des concerts seront offerts à l'intérieur de l'église Notre-Dame-de-la-Présentation.

Durant les week-ends, une ruelle des peintres, sur l’avenue Willow en partenariat avec l’Association d’artistes peintres du Centre-Mauricie, permettra de faire découvrir aux citoyens les artistes peintres de la région.

Chaque année, près de 20 000 personnes profitent de l'événement gratuit.