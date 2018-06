CBC News a obtenu des copies de quatre poursuites en cours contre Ripudaman Dhillon, le candidat des conservateurs dans la circonscription de Brampton-Nord, ainsi que son entreprise de Toronto, ICC Canada Immigration Solutions.

Selon les allégations contenues dans les documents, M. Dhillon et son entreprise ont « injustement » pris l'argent de leurs clients et ont déformé la nature des services que son entreprise pouvait fournir.

En plus des quatre poursuites, CBC News a interviewé trois autres clients de M. Dhillon, qui, eux aussi, font des allégations similaires.

La candidature de M. Dhillon a été approuvée par le parti après que Doug Ford soit devenu chef du parti en mars. Il a remporté la nomination fin avril.

M. Ford a affirmé ne pas être au courant des problèmes juridiques de M. Dhillon lorsqu’un journaliste lui a posé la question en fin de semaine.

« C'est la première fois que j'en entends parler, mais je suis fier de notre équipe », a déclaré M. Ford lors d'un événement à Nepean. « Je suis fier de chaque personne qui fait partie de notre équipe. »

Ripudaman Dhillon, à gauche, avec Doug Ford Photo : Twitter/@fordnation

Quatre procès

CBC News a obtenu des copies de quatre actions en justice contre l’entreprise de M. Dhillon, qui est aussi connu sous le nom de Ripudaman Singh. Tous les cas ont été déposés en Cour à Brampton au cours des 10 derniers mois. Chaque demandeur est représenté par un avocat différent. Tous les procès allèguent que la firme de M. Dhillon a demandé plusieurs milliers de dollars à l'avance et n'a pas fourni les services d'immigration promis.

- Ram Krishnan Mahay, de Mississauga, réclame 14 500 $ en dommages-intérêts, alléguant une rupture de contrat, un enrichissement sans cause et une fausse déclaration frauduleuse

- Muhammad Kausar Ahmad, de Mississauga, réclame 24 000 $ en dommages-intérêts

- Chandulal Patel, de Brampton, poursuit l'entreprise pour 11 640 $

- Naunihal Kalkat de Brampton réclame 7 000 $

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant un tribunal, et les avocats de la compagnie de M. Dhillon ont déposé des déclarations de défense contestant toutes ces affirmations.

Dans trois des poursuites, la déclaration de la défense admet que de l'argent est dû aux demandeurs. Des procès sont prévus et à l’horaire des tribunaux dans deux des quatre causes.

M. Dhillon n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC News.

Le cas de M. Kalkat comprend des courriels qui montrent que le cabinet de M. Dhillon a accepté de lui rembourser 4000 $ s'il retirait la plainte qu’il a déposée auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada.

Les documents montrent que le comité des plaintes du conseil a trouvé des preuves suffisantes et que M. Dhillon a peut-être violé son code d'éthique professionnelle dans le cas de M. Kalkat.

Dans la déclaration de Cour de M. Mahay, il déclare avoir payé 14 500 $ à l'entreprise pour l'aider à obtenir un permis de travail canadien pour deux ressortissants indiens en tant qu'immigrés qualifiés. Le procès allègue que toute l'entreprise a obtenu un certificat ou une qualification du système de formation de l'industrie des gouvernements de l'Alberta, qui ne sont pas des permis de travail.

« Le demandeur a déboursé à la ICC [l’entreprise de M. Dhillon] dans le but d’obtenir des permis de travail pour les demandeurs », selon les documents juridiques, déposés devant la Cour supérieure à Brampton. « ICC n'a fourni aucun service d'immigration au demandeur. »

Dans des entrevues distinctes avec CBC News, trois autres clients de la firme de M. Dhillon allèguent avoir payé pour des services d'immigration qui n'ont jamais été fournis.

Balwinder Cheema affirme avoir donné 5000 dollars à l'entreprise de Ripudaman Dhillon et que celle-ci ne lui a offert aucun service Photo : Radio-Canada/CBC News

Balwinder Cheema, de Barrie, a déclaré en entrevue avoir entendu parler de la compagnie de M. Dhillon dans des publicités à la radio. Il a embauché ICC pour aider un ami en Inde à faire une demande d'immigration, en 2013, et a déclaré que l'entreprise avait demandé un versement de 5000 $ à l'avance.

« Je lui ai donné l'argent avec ma carte Visa », a déclaré M. Cheema, qui a montré à CBC Toronto le relevé de sa carte de crédit. « Ils ont dit : "Nous ouvrons votre dossier aujourd'hui, dans 11 mois, votre ami sera là." »

Après avoir attendu ces 11 mois, M. Cheema a déclaré que le personnel d’ICC affirmait qu’ils travaillaient toujours sur le dossier, mais que l’entreprise avait besoin de plus de temps.

« Après 18 ou 19 mois, j'appelle de nouveau. Cette fois, je leur dis : "Si vous ne faites rien, remboursez mon argent", a déclaré M. Cheema. « Ils ont répondu : "Non, non, nous travaillons sur votre dossier, donnez-nous 5000 $ de plus" », selon lui.

« Ils n'ont rien fait, ils me doivent encore 5 000 $ », a déclaré M. Cheema en entrevue.