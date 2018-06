Un texte de Frédéric Wolf avec les informations de Wildinette Paul

Dans une lettre datée du 29 mars 2018, le ministre des Transports et des Infrastructures du Nouveau-Brunswick, Bill Fraser, informe 13 municipalités du sud-est de la province qu’elle n’approuvera pas, jusqu’à nouvel ordre, de traverses piétonnières aux couleurs jugées non conformes.

La province dit vouloir adhérer à la définition des passages piétonniers que fait l’Association des transports du Canada (ATC), c’est-à-dire « un ensemble de lignes blanches parallèles ».

L’ATC, explique le ministre Fraser dans sa lettre, « a pris l’initiative » d’étudier la question des traverses piétonnières aux couleurs et motifs différents, et doit recommander aux juridictions un ensemble de lignes directrices quant à la conduite à adopter.

Les traverses arc-en-ciel redeviendront blanches à Moncton

À la Ville de Moncton, on repeindra en blanc les passages piétonniers aux couleurs du drapeau arc-en-ciel qui traversent la rue Main.

« Ça embellissait, ça ajoutait de la vie à notre centre-ville, et ça avait été très très bien reçu par la communauté », reconnaît Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la Ville de Moncton. La Municipalité se conformera aux demandes provinciales.

« Nous, on ne veut pas qu’il y ait un accident », dit Mme LeBlanc. « Pour la sécurité des gens, on va suivre les consignes tel que demandé. »

Mme Leblanc indique qu’aucun accident n’a été causé par ces traverses.

Des lignes directrices que les villes ne sont pas tenues de respecter

Sauf qu’il ne s’agit pas exactement d’une directive, explique Erica Andersen, de l’Association des transports du Canada (ATC).

L’organisme sans but lucratif, qui se dit non partisan, énonce ce qu’elle détermine être « les meilleures pratiques » en matière de transport, mais les gouvernements ont le loisir de les suivre ou non.

« Au Nouveau-Brunswick, ils verront le rapport que nous remettrons quand il sera terminé, et ils décideront s’ils veulent le suivre à la lettre, ou l’adapter à leur manière », dit Mme Andersen.

L'ATC a déjà certaines lignes directrices sur les traverses de piétons, mais pas sur les traverses décoratives en particulier. L’intérêt des communautés envers ces traverses, notamment celles aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, justifie l’examen de la question entrepris à l’automne 2017, dit l’organisme.

Traverse piétonnière décorative au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

L’intérêt premier du comité est la sécurité, dit Mme Andersen. Il est possible que certaines recommandations portent sur le type de peinture utilisée, afin de s’assurer qu’elle soit suffisamment visible. L’ATC ne portera de jugement ni sur l’aspect « esthétique » des traverses décoratives, ni sur les messages qu’elles veulent communiquer.

Des experts provenant des milieux gouvernementaux et du secteur public participent sur une base volontaire à ce comité. Erica Andersen recommande aux citoyens ou aux groupes d’intérêt de faire part aux gouvernements locaux de leurs préoccupations, puisque ce seront ces derniers qui auront le dernier mot sur les politiques publiques qu’ils souhaitent adopter.

Brian Gallant réagit

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a indiqué lundi que les municipalités étaient « autorisées à peindre des passages pour piétons arc-en-ciel », sans préciser s'il s'agissait de routes locales ou provinciales, et qu'elles étaient « encouragées à le faire afin de promouvoir la fierté et l’inclusion ».

« C'est certain que c'est très frustrant » de voir les traverses arc-en-ciel être repeintes, admet Charles MacDougall, coordonnateur de projets chez Rivière de la fierté du Grand Moncton, un organisme à but non lucratif qui défend les droits de la communauté LGBTQ+.

« C’est certain que c’est très frustrant » de voir les traverses arc-en-ciel être repeintes, admet Charles MacDougall, coordonnateur de projets chez Rivière de la fierté du Grand Moncton, un organisme à but non lucratif qui défend les droits de la communauté LGBTQ+.

« Souvent au Nouveau-Brunswick, on se sent derniers à recevoir les acquis en ce qui concerne les LGBTQ+, les derniers au Canada », remarque M. MacDougall. « Ça montre que même les acquis qu'on a, comme les trottoirs, les passages à piétons arc-en-ciel, ils peuvent soudainement disparaître juste si la province le demande. »

Charles MacDougall, coordonnateur de projets chez Rivière de la fierté du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

Le groupe Rivière de la fierté comprend que les municipalités ne désirent pas confronter la province. Dans une lettre ouverte, elle invite les communautés à continuer à faire la promotion de l’inclusion par d’autres moyens, en attendant une clarification des directives du gouvernement.

Étonnement à Cap-Pelé

« Moi je ne pense pas que c'est un obstacle de sécurité, je pense qu’ils sont bien plus visibles », observe Justin LeBlanc, le directeur des évènements et des communications à Cap-Pelé.

Justin LeBlanc, le directeur des évènements et des communications à Cap-Pelé. Photo : Radio-Canada

Le village a ses propres traverses piétonnières aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, notamment sur une route désignée locale, à l’entrée de la plage de L’Aboiteau.

Ça ajoute juste de la couleur et ça embellit juste nos communautés. Justin LeBlanc

L’instigateur du projet des passages piétonniers arc-en-ciel dans les villages du sud-est raconte que la municipalité a été surprise par la lettre du gouvernement provincial. « On était quand même assez surpris. Ils ne nous ont pas dit qu’on ne pouvait pas les faire, ils nous ont dit qu’ils nous suggéraient de ne pas les faire. »

Traverse piétonnière décorative près de la plage de l'Aboiteau, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

M. LeBlanc estime que ces traverses ont une importance qui est bien plus que symbolique, surtout en milieu rural, « pour que les gens qui sont dans la garde-robe, qu’ils savent que leur village, que leur municipalité les supporte qu’ils n’ont, pas besoin de cacher leur vraie identité. »

« Il y a des gens qui venaient du village et qui ont déménagé à l’extérieur, qui nous ont envoyé des lettres pour nous dire quel impact ça avait sur eux », explique M. LeBlanc.

Même son de cloche de la part de Charles MacDougall. « Les municipalités communiquaient que c’étaient des espaces sécuritaires, qu’on voulait créer ce pont-là avec la communauté LGBTQ+, [qu’]on veut que cette communauté-là reste ici dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, [qu’]on n’a pas besoin de s’en aller dans les grosses villes », explique le porte-parole de Rivière de la fierté.

Contrairement à Moncton, Cap-Pelé n’a pas encore pris de décision au sujet de ses traverses piétonnières arc-en-ciel. « On n’est pas certain encore, on est encore en discussion avec les élus municipaux », indique Justin LeBlanc.