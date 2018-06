Un texte d'Anaïs Brasier

« Le dossier va être ouvert jusqu’à ce qu’on trouve Madame Cyr ou que les choses laissent à croire qu’elle est décédée », assure l’inspecteur et responsable des opérations de la Force policière d’Edmundston, Alain Lang.

Un agent est assigné au dossier, au cas où de nouvelles informations soient portées à son attention. Il doit aussi rester en contact avec la famille de la victime et publier des communiqués « une fois de temps en temps » afin de rappeler au public que tout indice peut être utile.