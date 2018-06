Un texte de Marie-Hélène Paquin

Vers 12 h 30, la Sûreté du Québec a reçu un appel à l'effet qu'un jeune au comportement suspect se dirigeait vers l'école secondaire.

« Ce dernier était possiblement en possession d'un objet pouvant être une arme longue, explique Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec. Les patrouilleurs ont rapidement localisé l'individu avant qu'il ne se rende à l'école. Entre temps, d'autres policiers étaient déjà en place à l'école. Par mesure préventive, le plan d'urgence a été déployé. »

Le jeune homme est interrogé par les policiers. « Toutes les démarches et vérifications ont été faites, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école, pour assurer la sécurité de tous. Le jeune homme était finalement en possession d'une arme à air comprimé », ajoute l'agent Drolet.

Des mesures prévues

Le personnel de l'école a suivi à la lettre les mesures de sécurité prévues dans ce genre de situation.

« Étant donné que c'était l'heure du dîner, [les policiers] nous demandaient de placer les élèves en sécurité, donc on les a dirigés immédiatement dans leur classe pour un confinement barricadé », indique Marc-André Bastien, directeur de l'école La Concorde.

Le programme PRES de la Sûreté du Québec est appliqué dans ce genre de situations.

On a eu une excellente collaboration tant des élèves que du personnel. Marc-André Bastien, directeur de l'école La Concorde

Des mesures psychologiques pour les élèves

Des mesures de soutien psychologique seront mises en place pour les élèves qui auraient vécu une situation de traumatisme.

« C'est toujours un peu stressant et ça peut même être traumatisant pour certains élèves. Les services à l'élève sont à l'affût si des élèves ont besoin de ventiler et d'en parler. On a des personnes ressources à leur disposition », indique le directeur.