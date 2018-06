Pendant la période de l'après-guerre, de grands chantiers miniers et hydroélectriques voient le jour sur la Côte-Nord et mènent à la création de villes situées au milieu de nulle part. Ça grouille de travailleurs qui arrivent de partout avec leurs familles. Les entreprises les logent dans des quartiers entièrement aménagés de maisons, d'hôpitaux, d'églises, de magasins, de cinémas et d'arénas. Mais ces villages ne durent qu'un temps...